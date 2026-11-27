El desmontaje ya había comenzado frente al Parlamento portugués. En Restauradores, la Policía Municipal había pedido liberar espacio para las conmemoraciones del 1 de diciembre, cuando Portugal celebra la recuperación de su independencia en 1640.

Los organizadores anunciaron que escucharían a los acampados en una conversación informal y que cada persona decidiría si recogía su tienda.

Las primeras tiendas se montaron el 10 de octubre en la plaza de Dom João I, en Oporto. Un grupo de manifestantes se quedó tras una marcha contra el encarecimiento de la vida y la crisis de la vivienda.

Los servicios municipales retiraron las tiendas y los acampados volvieron a la plaza. Una carga policial llevó a la Inspección General de la Administración Interna a abrir un expediente.

La protesta llegó el 17 de octubre al Rossio. Tres noches después, cuando la Policía de Seguridad Pública (PSP) pidió retirar las tiendas, los manifestantes formaron un cordón humano.

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Los agentes desmontaron el campamento y practicaron decenas de detenciones. Los acampados se reagruparon en la plaza de Figueira y prometieron regresar. Hubo intervenciones policiales el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

La PSP invocó una norma de 1974 que fija las 00.30 horas como límite para las manifestaciones. El Tribunal Administrativo de Lisboa resolvió que ese límite no era automático y autorizó a Renata Cambra a mantener su tienda de madrugada.

La Fiscalía recurrió al Tribunal Constitucional para que examinara la norma. El colectivo dejó el Rossio ante la llegada de las borrascas y, cuando el Ayuntamiento instaló allí el mercado navideño, montó las tiendas en Restauradores el 14 de noviembre.

La Defensoría del Pueblo documentó un uso generalizado de las porras la madrugada del 1 de noviembre en Lisboa, con golpes en zonas vulnerables, incluida la cabeza, y contra personas que se alejaban o no ofrecían resistencia activa.

La PSP sostuvo que la fuerza fue proporcionada y respondió a la resistencia y a agresiones contra sus agentes. La Inspección General y la Fiscalía investigan los hechos.

El primer ministro, Luís Montenegro, admitió el miércoles en la televisión pública RTP que pudo haber excesos puntuales. Calificó de "excepcional" el trabajo de la policía y defendió su intervención para garantizar la seguridad y la libre circulación.

Tras las cargas, había abierto una ronda de consultas con los partidos sobre vivienda.

Los acampados pidieron a las centrales sindicales una huelga general ibérica que coincidiera con la celebrada en España el 11 de noviembre en protesta por la falta de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los alquileres.

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) compartió las reivindicaciones sobre vivienda y las vinculó a los salarios y al coste de la vida, dentro de su propio calendario de movilizaciones, pero la huelga ibérica nunca fue convocada en Portugal.

En los doce meses hasta junio, la renta mediana de los nuevos contratos alcanzó los 13,6 euros por metro cuadrado en el área metropolitana de Lisboa y los 10,5 en la de Oporto, frente a 9,8 en Portugal.

En el segundo trimestre, el precio de compra de la vivienda subió un 16,5 % interanual en el país, frente al 4,7 % de la Unión Europea, según Eurostat.

El movimiento reclama más vivienda pública, alquileres asequibles y el fin de los desalojos sin alternativa habitacional.

"Seguiremos ocupando las calles", anunciaron los organizadores al comunicar la retirada de las tiendas. En Restauradores, para quienes duermen allí, recoger la tienda depende de tener adónde ir.