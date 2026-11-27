Parte de esta situación es atribuida a la influencia del fenómeno El Niño, que eleva las temperaturas y reduce las lluvias y la humedad de los bosques, según dijo en una rueda de prensa el ministro de Medio Ambiente, João Paulo Ribeiro Capobianco.

Esta situación ha contribuido al avance de las llamas sobre la selva, lo que preocupa a las autoridades ambientales porque la humedad característica de la Amazonía normalmente dificulta la propagación del fuego en el interior de la selva.

En el estado de Pará, sin embargo, el 16 % del área quemada corresponde a bosques vírgenes y otro 42 % de las áreas quemadas a terrenos recientemente deforestados, lo que, según las autoridades, apunta al uso deliberado del fuego para consolidar la destrucción de la selva.

El presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), Jair Schmitt, advirtió que la sequía en la vegetación amazónica, provocada por las condiciones climáticas atípicas, está facilitando la propagación de los incendios en zonas de bosques nativos, donde históricamente el fuego tenía dificultades para avanzar debido a la humedad.

Según Schmith, el cambio climático está haciendo que la selva sea más vulnerable, con temperaturas más altas, la humedad más baja y con más viento y olas de calor que facilitan la propagación de las llamas.

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Los registros de incendios entre enero y octubre ya habían superado los del conjunto del año 2025 (43.131) y la situación se agravó este mes, cuando el fuego se extendió desde el estado de Amazonas hacia Pará, que concentra actualmente el principal frente de combate.

Solo Pará, el segundo estado en extensión en la Amazonía brasileña, registra unos 1.488 focos de calor activos; mientras que Amazonas, el de mayor extensión y donde las autoridades consiguieron controlar la emergencia de octubre en los municipios cercanos a su capital, Manaos, quedaban 78 focos de calor activos, según los datos consolidados el 26 de noviembre.

Las autoridades han intensificado las investigaciones sobre los incendios provocados y aplicaron multas por más de 18 millones de reales (unos 3,3 millones de dólares o 3 millones de euros), además de embargar cerca de 6.000 hectáreas afectadas por quemas ilegales.

Sin embargo, las previsiones meteorológicas mantienen la preocupación, ya que se espera una reducción de las lluvias y temperaturas elevadas en partes de la región hasta marzo, lo que podría prolongar las condiciones favorables para la propagación del fuego.