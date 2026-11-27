Desde la prueba, realizada el pasado jueves, el Ministerio de Educación recibió 306 denuncias de fraude, según informó la diputada Kim Hee-jung, del Comité de Educación de la Asamblea Nacional, y recoge el diario surcoreano 'Chosun Ilbo'.

La cartera ministerial está verificando cada denuncia, pero hasta el momento no se han detectado casos graves de fraude, ya que, según el informe, algunas de las denuncias parecen basarse en rumores y otras parecen tener como objetivo dañar la reputación de los implicados.

La exigente selectividad surcoreana, conocida como 'Suneung', estuvo marcada este año por medidas extraordinarias para prevenir trampas con inteligencia artificial (IA), después de que el aspirante mejor clasificado en un examen de contabilidad fiscal confesara haber utilizado esta tecnología.

Entre las medidas, el Gobierno del país asiático activó en varias ocasiones durante el examen el sistema de alerta de desastres, que envía alertas de emergencia a todos los teléfonos móviles y suenan al máximo volumen.

El Ministerio de Educación, en un informe presentado ante la mencionada comisión parlamentaria, cifró en 474 los casos detectados de fraude, un 70 % más respecto del año anterior, cuando se registraron 279 casos. En cuanto a las infracciones con dispositivos inteligentes, se triplicaron: de 31 a 112 casos.

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Además, Educación remitió a seis examinados a la Policía por presuntas infracciones graves, como fotografiar preguntas con teléfonos o gafas inteligentes.