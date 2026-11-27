Latin Mafia, integrada por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, también embolsó el galardón a Mejor Agrupación, con lo que se convirtió en la única banda nominada que recibió dos reconocimientos.

"Me considero que soy muy exitoso por estar viviendo esto con mis hermanos (…) Hay que esparcir el amor y no el odio", expresó Milton en un discurso que cuestionó la figura del éxito en un contexto donde predomina la inmediatez y defendió la importancia de la voz de los artistas.

Al alzar la Piedra, distinción oficial del certamen, por el disco 'La vida era más corta', Milo J reivindicó el poder de la música argentina y latinoamericana, una esencia que recoge en este proyecto, publicado en 2025, y con el que se convirtió en el segundo gran ganador de la pasada edición de los Latin Grammy, solo por detrás de Rosalía.

Kase.O conmovió al público al recibir el premio Ícono, en reconocimiento a la trascendencia de su música en el tiempo e inspirar a distintas generaciones de raperos alrededor del mundo.

"Larga vida al hip-hop en español", exclamó el rapero nacido en España.

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México obtuvo su primer reconocimiento de la noche cuando el rapero mexicano NSQK alzó el premio a Mejor Presentación en vivo, distinción que dedicó a su familia, así como al "momento increíble" que atraviesa la música en español, aseguró.

La joya nacional la obtuvo el cantante Carín León, quien triunfó en la categoría de Proyecto Regional Mexicano, mientras que su compatriota Kenia Os conquistó al público al recibir el premio Voz de la Audiencia.

Manuel Medrano recogió el galardón a Mejor Colaboración por ‘Enamorarte mil veces’, tema que comparte con su coterráneo Fonseca. En esa línea de reconocimiento a la creación musical, Adán Jodorowsky se hizo con el premio a Mejor Productor.

El dúo argentino Peces Raros fue distinguido como Mejor Artista de Música Electrónica, mientras que el chileno Easykid se impuso en la categoría de Propuesta Alternativa.

La gala incluyó siete espectáculos musicales, entre los que sobresalieron las presentaciones de la colombiana Aria Vega, reconocida en la categoría de Promesa Musical, y de la argentina Yami Safdie, quien obtuvo el premio a Mejor Álbum Cantautor por su disco ‘Querida yo’.

Aunque fue el cantautor mexicano Arath Herce quien inauguró la ceremonia de esta noche con la interpretación de ‘Aquí viene la ola’, tema de su disco ‘Musas en mí’, y que conquistó el premio a Mejor Canción.

Por último, el puertorriqueño Álvaro Díaz, uno de los artistas con mayor número de nominaciones en la competencia, fue distinguido en la categoría de Proyecto de Música Urbana.

Los premios Rolling Stone en Español concluyeron su edición 2026, cuya ceremonia de entrega se celebró durante dos noches consecutivas en la capital mexicana.

La primera estuvo dedicada al cine y las series hispanohablantes, con reconocimientos a las mexicanas ‘En el Camino’, de David Pablos, como Mejor Película del Año, y ‘Las Muertas’, de Luis Estrada, como Mejor Serie del Año.