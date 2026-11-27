Durante una reunión ayer con el ministro del Interior nepalí, Sudan Gurung, la NDRRMA recomendó al Gobierno declarar fallecidas a parte de las 5.285 personas que registraron como desaparecidas en su último informe.

La lista incluye a 3.292 ciudadanos nepalíes, cuya identidad se ha verificado en 48 distritos, y a 623 extranjeros, cuya identidad se ha verificado a través de 19 misiones diplomáticas.

Según explicó Upreti, una ordenanza aprobada el mes pasado para enmendar las leyes sobre desastres redujo de 12 años a unas seis semanas (45 días) el plazo legal para declarar fallecidas a las personas desaparecidas en catástrofes.

La ausencia de certificados de defunción ha impedido que muchas familias puedan reclamar indemnizaciones, transferir propiedades o resolver otros asuntos legales.

Algunos familiares ya han realizado ritos funerarios simbólicos, quemando efigies de seres queridos cuyos cuerpos nunca han sido recuperados.

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Entre los extranjeros desaparecidos se encuentran 213 indios, 85 chinos, 69 estadounidenses, 32 británicos, 27 canadienses, nueve singapurenses y seis sudafricanos, entre otros.

El Gobierno ha creado un portal web para que los familiares puedan verificar los nombres mediante un QR, dejando atrás los muros empapelados con carteles de desapariciones, y notificar posibles errores antes de que se emitan las defunciones.

Según los últimos datos oficiales, los equipos de rescate recuperaron 1.464 restos humanos y rescataron a 13.795 afectados tras el desastre, mientras que más de 1.000 personas permanecen hoy refugiadas en 17 centros de acogida en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading.

Una evaluación preliminar de daños publicada este mes por la Comisión Nacional de Planificación indica que la riada provocó daños y pérdidas económicas estimados en 3.180 millones de dólares, mientras que las necesidades de reconstrucción ascienden a 4.760 millones.

El 26 de agosto, un glaciar de gran altitud en la frontera entre Nepal y China se derrumbó y bloqueó el curso del río Bhote Koshi, tras lo cual se liberó un torrente de agua, hielo, rocas y escombros río abajo que arrasó kilómetros de poblaciones.