"Gazprom y Botas ya firmaron la prórroga del contrato por tres años (...) Se trata de los mismos volúmenes (de suministro)", declaró en los márgenes del foro empresarial ruso-turco celebrado en Estambul, citado por la agencia rusa Interfax.

Además, indicó que la compañía rusa Novatek, el mayor productor independiente de gas natural de Rusia, firmó un contrato para el suministro de gas natural licuado a Turquía a partir del 1 de enero de 2027.

"Por ahora un volumen pequeño con perspectivas de ampliarse", aseveró.

En total, según Novak, Rusia ha suministrado en 2026 más de 20 millones de toneladas de hidrocarburos, "fundamentalmente diésel", a Turquía.

Ankará importa alrededor de 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, gran parte del cual es suministrado por Rusia, y el resto por Azerbaiyán, Irán, Estados Unidos y Argelia.

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En 2025 Rusia suministró a Turquía 21.000 millones de metros cúbicos de gas, y entre enero y octubre de 2026, cerca de 15.000 millones de metros cúbicos.