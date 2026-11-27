El jefe de la diplomacia isleña hizo estas declaraciones en un encuentro con medios de habla hispana, entre ellos EFE, en el que se refirió a la última reunión presencial entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario chino, Xi Jinping, celebrada el pasado 14 de abril en Pekín.

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino tras aquel encuentro, Sánchez aseguró ante Xi que España "se adhiere firmemente al principio de una sola China", el postulado de Pekín según el cual el Gobierno de la República Popular es el único que representa a toda China y Taiwán forma parte de ella.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno indicaron entonces a EFE que no había ningún cambio en la posición de España sobre la cuestión taiwanesa, que el Ministerio de Asuntos Exteriores español define en su web como una "política" y no como un "principio".

Preguntado por esa reunión, Lin afirmó que el Gobierno español "ha malinterpretado qué significa 'una China'" y sostuvo que España es el único país de la Unión Europea (UE) que impone restricciones a los intercambios con la isla en virtud de su postura oficial, que, a su juicio, es "distinta" de la de Bruselas.

"Considero que esto es un error de España, una interpretación equivocada por parte del Gobierno, y que debería corregirse. Solo así podrán desarrollarse con normalidad las relaciones entre Taiwán y España", agregó el ministro.

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En esta línea, Lin insistió en que los países europeos pueden tener a la vez una 'política de una sola China' y una 'política de una sola Taiwán', ya que ambas cosas "no son incompatibles".

"¿Por qué al Gobierno español le cuesta tanto entenderlo? ¿Por qué tiene que aceptar el 'principio de una sola China' del Partido Comunista chino? ¿Con qué fundamento? La Unión Europea tiene su propia 'política de una sola China', y Estados Unidos también puede tener su propia 'política de una sola China'", cuestionó Lin.

El ministro lamentó que el Ejecutivo español "prácticamente no mantiene contactos con Taiwán" por su orientación "favorable" a China, pero defendió que, "en un país democrático", la diplomacia parlamentaria, la de las ciudades y la de los centros de estudios estratégicos "deberían estar abiertas" aunque el Gobierno tenga una posición diferente.

"No se nos debería imponer ninguna restricción. Por supuesto, también esperamos respetar la posición de los españoles respecto a su Gobierno", apuntó Lin, quien confió en que el Ejecutivo que salga de las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, pueda "reinterpretar" sus vínculos con Taipéi.

"Estoy convencido de que, si Taiwán y España promueven distintos tipos de cooperación, esto aportará beneficios muy significativos a ambas partes", concluyó el titular de Exteriores.