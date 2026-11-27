"Por motivos de salud y con efecto inmediato, Lukas Sternath ya no puede ejercer su profesión. Debe retirarse de los escenarios para salvaguardar su salud física y mental. En consecuencia, lamentamos profundamente tener que comunicarles el fin de su carrera", señala en un breve comunicado en la página de su agencia de representación.

Una fuente de la escena musical vienesa indicó a un grupo de medios, entre ellos EFE, que la sorpresiva retirada tiene que ver con el lastre y la presión que supone ejercer como músico profesional, y que es muy probable que la retirada sea definitiva.

"En nombre de Lukas Sternath, les agradecemos su confianza y comprensión en esta difícil situación y le deseamos toda la fuerza necesaria en esta nueva etapa", señala en esa nota la agencia.

Sternath nació en Viena en 2001. Hace cuatro años impresionó al mundo de la música clásica al ganar el primer premio en el prestigioso Concurso Internacional ARD, y siete galardones más.

Desde entonces fue logrando numerosos reconocimientos internacionales, actuando en festivales como los Proms de la BBC o el Festival de Primavera de Heidelberg, y tocando con la Orquesta Filarmónica de Viena, con la que debutó en otoño del año pasado.

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Ha tocado en escenarios como el Palau de la Música de Barcelona o la Elbphilharmonie de Hamburgo.

El pasado octubre publicó su primer disco, interpretando a Franz Schubert y Franz Liszt.

El próximo día 6 tenía planeado tocar por primera vez como pianista en América del Norte, con un recital en el Symphony Center de Chicago.

De niño fue miembro de los Niños Cantores de Viena y dio conciertos en todo el mundo con este famoso coro.