Conejos: todo lo que necesitamos saber para tenerlos en casa como mascotas

Los conejos pueden resultar maravillosas mascotas para una familia. Son adorables, cariñosos, les encantan los mimos y acercarse a las personas que los quieren y los cuidan.

Lea más: Conejos necesitan su propio parque de juegos

Son fáciles de entrenar y son muy limpios. Sin embargo, estos animales tienen necesidades y cuidados diferentes a las clásicas mascotas que son importantes de conocer a la hora de tomar una decisión.

El médico veterinario Diego Dacak afirma que los conejos suelen vivir de entre 6 y 8 años, aunque algunos pueden llegar a vivir hasta 10 o 12 años. Todo dependerá de cómo cuidemos a nuestra mascota, así como de sus condiciones genéticas, puesto que hay razas de conejos que duran más que otras.

Alimentación del conejo

- La alimentación del conejo depende de la etapa de vida en que se encuentre, pues no siempre tiene la misma necesidad de nutrientes, pero en general es a base de heno, pienso (alimento balanceado) y verduras.

- “Nuestro conejo siempre debe tener heno a su disposición por lo que se recomienda darle en abundancia, puesto que los dientes de los conejos nunca dejan de crecer, por ello necesitan comer con frecuencia para desgastarlos; además de eso, el heno también es muy beneficioso para la salud gastrointestinal ya que ayuda a expulsar bolas de pelo y mantiene activo el sistema digestivo” dijo Dacak.

- El pienso debe ser en gránulos o pellets y no debe contener semillas ni cereales añadidos; a partir de los seis meses de edad el conejo deja de crecer, por lo que desde ese momento solo se le debe ofrecer una cuchara sopera de pienso por kilo diariamente para evitar problemas de obesidad. En cuanto a las verduras nos referimos a hierba fresca y hojas verdes, como hojas de zanahoria, espinaca, apio, entre otros.

- También podemos ofrecer a nuestro conejo frutas siempre sin semillas, como manzana, pera, melón, uva y naranja. Estas frutas deben ser ofrecidas en pequeñas cantidades ya que son una fuente importante de carbohidratos, lo que podría causar un aumento de peso importante en nuestra mascota.

Factores a favor y en contra de tenerlos en casa

A favor:

- Son muy agradables y dóciles: Cuando los conejos está bien educados pueden llegar a ser animales muy amistosos con la familia y con el entorno. Al acostumbrarlo desde pequeño al contacto con personas y otras criaturas, el conejo se comportará de forma mucho más cómoda y fluida... Como cualquier miembro de la familia.

- Muchas razas, personalidades y edades: Una de las ventajas de los conejos es que, como ocurre con muchos otros animales de compañía, existen muchas razas, personalidades y edades entre las que escoger de acuerdo a tu tipo de personalidad y estilo de vida. Lo ideal es investigar el tipo y las características de la raza para que puedas escoger la mejor opción que se adapte a vos.

- Dispuestos al entrenamiento y limpios: Aunque no lo parece, los conejos perciben muy bien el hecho de ser entrenados. Son despiertos e inteligentes. Podés entrenarlos para ir al baño de igual forma que a un gato, así como practicar ejercicios y trucos divertidos con él. Los conejos son animales limpios por naturaleza.

En contra:

- Un poco destructivos y desordenados: Algunos conejos pueden ser algo destructivos, pero esto no quiere decir que vayan a destrozar tu hogar por completo, pero sí tenés que saber que a los conejos les encanta morder de todo, también son un poco desordenados. Por ejemplo, cuando se alimentan es muy frecuente que dejen un camino de alimento por el suelo.

- Dinero, espacio y trabajo: Como son un poco desordenados pasarás una pequeña parte del día limpiando y recogiendo. De igual forma, la limpieza de su casita y de los recipientes de donde se alimenta deberán ser regulares. Los conejos necesitan un espacio limpio y decente para sentirse cómodos y felices. Tener un conejo no es barato. De hecho, un conejo no es para nada económico, muchos de ellos son de razas costosas.

- No son muy amigos de los perros y gatos: En estos casos los mejor será no mezclarlos y mantenerlos alejados. No obstante, si ambos son cachorros podemos lograr una convivencia muy positiva desde un inicio. Sin embargo, todo depende del conejo, del perro o del gato y de su familia humana. Han ocurrido muchos casos en los que los animales son criados y entrenados juntos desde pequeños y, perfectamente, han logrado una mágica y sana convivencia.

El hábitat

En cuanto a su hábitat, este será el nido de tu conejo, donde va a dormir y pasar la mayor parte del tiempo. Por tanto, te recomendamos que le proporciones un lugar muy para que pueda moverse, siempre en un entorno sin corrientes ni sol directos.