Mi gato muerde cuando le doy cariño ¿a qué se debe?

De acuerdo a la Dra. Monserrat Viveros, veterinaria, existen diversos motivos por los cuales los felinos se vuelven ariscos con sus “humanos”.

-¿Por qué el gato muerde cuando somos cariñosos con ellos?

- En realidad cuando un gato se acerca y frota con una persona no quiere decir que este pidiendo ser acariciado. Los humanos malinterprétanos ese acercamiento y en, consecuencia, el gato muerde o araña para evitar una caricia indeseada.

- ¿Cuál es el factor de esta conducta?

- El miedo es uno de los factores más importantes que explican esta conducta, pero existen otros como la predisposición genética y los problemas de socialización.

- ¿Qué otros factores influyen?

- Cuando de cachorro más temprano es separado de su progenitora y hermanos es más propenso a morder, no es porque sea agresivo, es porque no aprendió a morder correctamente y no es consciente del daño que causa. También pueden morder por una falta de aprendizaje, cuando de cachorro muerden desmedidamente y no recibe una corrección del dueño, cuando el dueño se ríe o sigue jugando con el, en ese instante que ocurre una mordida el dueño debe dejar de jugar con él para que sienta un castigo y corrija la mala maña.

- ¿Dónde no debemos acariciar al felino?

- A los felinos no les agrada que acariciemos ciertas partes del cuerpo, como la panza ya que es una zona muy vulnerable para ellos, entonces pueden morder en señal de aviso, si no atendemos esta reacción pueden llegar a arañar y morder. Tenemos que prestar atención a las señales de enojo para evitar estos inconvenientes, ya que una mordida o un arañazo nos puede generar una infección y es muy dolorosa.

- ¿Cuál es su zona más receptiva?

- La zona más receptiva a las caricias de los gatos es la parte de la cabeza, cara y lomo debemos suspender ante la primera muestra de incomodidad. A los felinos no les agrada que les toquemos las patas y pies, mejor evitamos más si no los conocemos. Así como la barriga, tocar el viente del gato es casi seguro que recibiremos una mordida.

- Algunos signos o señales que debemos tener en cuenta para dejar de acariciar a un gato y no recibir un arañazo o mordida son:

1- Las orejas hacia atrás, al igual que el resto de la cabeza, que se aparta de nuestro contacto.

2- Movimiento inquieto de la cola, y levanta hacia arriba.

3- Estado de alerta, demuestra que no está relajado más bien incomodo.

4-Intentó de zafarse de nosotros.

- ¿La mordida también puede ser una demostración de amor?

- Los gatos también muerden en demostración de amor y cariño, es su manera de comunicación, no muerden con los dientes solo agarran de la mano y toman con la boca en una forma delicada y cariñosa.

- Les agrada las caricias en el lomo y columna, son bien recibidas especialmente si se les rasca y recorren la columna vertebral.

- Los felinos son súper independientes, pero también necesitan muestras de cariño.

- ¿Cuando no debemos tocar a un gato?

- No debemos acercarnos y tocar a los gatos cuando están comiendo, hay que enseñarles a los más chicos que por instinto ellos reaccionarían con mordida o arañazos si sienten que se le pueda quitar su alimento.