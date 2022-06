¿Me hablan mis perros y gatos?

Según el Dr. veterinario Raúl Tuma nuestras mascotas como el perro o un gato nos hablan, se comunican. “Las personas que tiene en sus casas uno o varios perros pese a que dicen que los animales no pueden comunicarse con nosotros si lo hacen. No hay un dueño que no diga “lo único que le falta a mi perro es hablar”.