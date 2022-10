Gatos blancos y negros: supersticiones y mitos

Algunos países miran a los gatos blancos como portadores de la mala suerte. Se cree que si se ve un gato blanco, este le transmite problemas en el trabajo u otros problemas en el futuro; pero otros creen que es de buena suerte.

Los veterinarios Diego Dacak y Monserrat Viveros nos hablan sobre las supersticiones, mitos, creencias y lo realmente importante en torno a los gatos de pelaje blanco y negro.

En nuestro país hay personas que tienen una superstición y creen en mitos erróneos sobre los gatos negros y blancos.

En épocas pasadas, y en países como Reino Unido, los gatos negros significaban augurio de buena suerte, incluso llegaron a ser venerados. Si se aproximaban a un matrimonio de recién casados aludían a fecundidad y buenos augurios.

En el siglo XIV fueron relacionados con la peste

“En el siglo XIV hubo un mal entendido y se los relacionó con la peste, se los acusó de ser causantes de la enfermedad que azotó Europa. Los persiguieron y mataron sin pensarlo, pero lo que no sabían en realidad era que la enfermedad se transmitía a través de los roedores que andaban por las casas y que los gatos ayudaban a eliminarlos” contó la Dra. Monserrat Viveros.

Nada más alejado de la realidad está pensar que por el color del pelaje de un gato traiga mala o buena suerte. Pero quienes creen eso hasta hoy los siguen usando y son sacrificados o usados para actos de poca humanidad bajo creencias insostenibles y son maltratados injustamente, agrega la profesional.

“Ningún animal puede ser maltratado bajo supersticiones o creencias, el color del pelaje se hereda de los padres pudiendo saltar de una generación a otra. Esperemos que en esta fecha próxima que llega se haya concientizado y entendido que un animalito es un ser vivo, y no elige con qué color de pelaje venir al mundo” destacó la doctora en ciencias veterinarias Monserrat Viveros.

Supersticiones

El veterinario Diego Dacak agregó que el mes de octubre es un mes difícil para los gatos tanto blancos como negros, se habla que son utilizados para ritos o cultos de origen desconocido. Aún existe la superstición de que los gatos están relacionados con la suerte, siendo los gatos blancos símbolos de la buena suerte y los gatos negros símbolos del mal augurio.

Gato Blanco

Los gatos blancos se asocian con la buena suerte, especialmente para aquellos que se han cruzado con uno. Además, si obtienes una respuesta positiva de como un saludo, te dará aún más suerte.

Gato negro

Una de las creencias es que si el gato negro se cruza en tu camino, algo malo sucedería, por lo que debías esperar a que el gato regresara por el mismo camino para poder cruzar sin problemas.

“Al contrario de lo que se cree, los gatos negros no son especialmente agresivos, incluso todo lo contrario; un estudio de Universidad de California Davis afirma que existe cierta relación entre un carácter más dócil y dispuesto a convivir con otros gatos” afirmó Diego Dacak.

Existen muchas ventajas acerca de adoptar un gato, sea negro o de cualquier otro color.

Salen a la calle para reproducirse

Según la doctora Viveros, los gatos suelen salir mucho a las calles por su naturaleza de reproducción.

Recordemos que los felinos son poliestricos estacionales (entran en celo con las temperaturas altas) aproximadamente cada 40 a 60 días, otras ovulan luego de ser montadas.

“Esto explica sus constantes escapadas y difícil control, por más que tengan una casa donde vivir pueden ser agarrados para estas prácticas poco humanas, recomiendo en estas fechas de Halloween no soltar a sus mascota, darles agua y comida para que no salgan a buscar por el vecindario ya que siempre es mejor prevenir que lamentar estos hechos vandálicos” sugirió la profesional del cuidado de los animales.

Los gatos no tienen siete vidas

“Es importante recalcar que los gatos no tienen siete vidas como muchos suponen solo tienen una. Lo ideal sería no dar en adopción a estos gatitos durante este mes por precaución, que nuestros gatos adultos tengan una placa con su identificación, en lo posible que no salgan de casa y que realicemos la esterilización de nuestras mascotas para evitar tantos animales callejeros” recalcó Diego Dacak.