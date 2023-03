Mascotas no convencionales: qué saber para poder tenerlas

Al adquirir una mascota no convencional como un hurón, una tortuga, conejos, aves de jaula, erizos, minipig, cobayas, iguanas, entre otras, se debe solicitar toda la información necesaria con respecto a su dieta especifica, instalaciones, temperatura, humedad, desparasitación, etc, ya que no es igual a tener un perro o un gato. Asimismo se debe solicitar el permiso correspondente para su tenencia.

En caso de optar por animales no convencionales, esto se debe hacer con mucha responsabilidad y con el asesoramiento de un médico veterinario que brinde todos los detalles sanitarios y de bienestar para ellos, menciona la doctora en Ciencias Veterinarias Monserrat Viveros.

Por citar algunos de los animales no convencionales tenemos.

Aves

Pericos.

Canarios.

Gallos.

Cacatúas.

Loros, etc.

Mamíferos

Minipigs.

Hurones.

Erizos.

Hámster.

Ratas o ratones.

Conejos.

Reptiles

Pitones.

Geckos leopardos.

Camaleones.

Iguanas.

Tortugas.

La veterinaria afirmó que los veterinarios y zootecnistas especialistas en animales exóticos, se encuentran con los casos de malos cuidados o maltratos a menudo. El desconocimiento de cuidados y necesidades básicas de estos es el principal problema.

¿Qué debo tener en cuenta en una mascota no convencional?

En caso de querer adquirir algunos de estos animales no convencionales, lo principal es:

