¿Sabías que los gatos reconocen su nombre pero deciden ignorarte? Lo dice la ciencia

Un grupo de investigadores japoneses llevó a cabo un estudio para determinar si los gatos realmente pueden identificar su nombre.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, involucró a 78 gatos que vivían en hogares y en una cafetería de gatos. A lo largo del estudio, los dueños y extraños mencionaron una serie de palabras, finalizando cada lista con el nombre del gato.

Los investigadores utilizaron un enfoque repetitivo, donde las palabras pronunciadas por los humanos fueron cuidadosamente registradas y analizadas.

Se observaron reacciones específicas de los gatos, como el movimiento de las orejas, la cabeza e incluso la cola, como respuestas a la llamada de su nombre. Esto permitió a los investigadores concluir que, aunque los gatos a menudo no responden de manera inmediata o evidente, son capaces de diferenciar su nombre de otras palabras similares.

¿Por qué los gatos ignoran?

La aparente indiferencia de los gatos hacia su nombre a menudo se interpreta erróneamente como desapego o una mera actitud apática. Sin embargo, esta conducta puede explicarse a través de la evolución y la naturaleza independiente de los gatos.

Mientras que los perros, históricamente, han sido criados para obedecer y cooperar con los humanos, los gatos han mantenido una naturaleza más autónoma.

A diferencia de los perros, los antepasados de los gatos no dependían del hombre para sobrevivir. El instinto cazador de estos felinos les permitió ser autosuficientes.

Su relación con los humanos no evolucionó bajo un contexto de obediencia, sino más de convivencia. Por esta razón, responder al nombre o no, para un gato, no está ligado a la misma necesidad de comando y respuesta que se observa en otras especies domesticadas.

Comprender que los gatos reconocen su nombre, pero eligen no responder siempre a él, puede cambiar la manera en que los dueños interactúan con sus mascotas. Reconocer la autonomía felina y respetar su espacio y personalidad única es crucial para una relación armoniosa con estos fascinantes animales.

Consejos para mejorar la comunicación con tu gato

Paciencia y comprensión : si bien los gatos son conscientes de sus nombres, cada individuo tendrá su propio nivel de disposición a responder. Respetar su autonomía fortalecerá el vínculo.

Uso de recompensas : asociar el nombre del gato con recompensas puede motivarlo a prestar más atención y responder eventualmente.

Entorno tranquilo: los gatos están más dispuestos a responder en un ambiente donde se sientan seguros y relajados.

Aceptar y adaptarnos a su forma de comunicar y relacionarse es el primer paso hacia una convivencia plena y satisfactoria con nuestras mascotas.