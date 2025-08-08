Día Internacional del Gato: cómo calcular la edad de tu gato en años humanos

La curiosidad felina y el mito de los “años humanos”

Con cada Día Internacional del Gato, que se celebra el 8 de agosto, vuelve la pregunta: ¿cuántos “años humanos” tiene mi gato? Aunque durante años circuló la creencia de que un año felino equivale a siete humanos, la realidad es mucho más detallada y depende de ciertos factores biológicos clave.

Cómo cambia la edad de los gatos según las etapas de vida

Los gatos envejecen rápidamente durante sus primeros años. En el primer año de vida, un gato alcanza el equivalente a aproximadamente 15 años humanos.

Al cumplir su segundo año, suma alrededor de nueve años más, ubicándose en un rango equiparable a los 24 años humanos. A partir de ahí, cada año adicional representa entre cuatro y cinco años humanos.

Factores que afectan la longevidad felina

La alimentación, el acceso a controles veterinarios y el entorno influyen directamente en la expectativa de vida de los gatos.

Los gatos domésticos suelen vivir entre 12 y 18 años, aunque algunos superan los 20, mientras que los gatos callejeros tienden a tener una vida mucho más corta debido a riesgos como enfermedades, accidentes y falta de cuidados.

Métodos recomendados para estimar la edad “humana” de tu gato

Las tablas veterinarias no usan una simple proporción (como 1 año de gato = 7 años humanos), ya que, como explicamos antes, los gatos envejecen más rápido en sus primeros años y luego el ritmo disminuye. Por eso se divide la vida felina en etapas:

Gatito (0-6 meses): equivale a una infancia y niñez muy acelerada. Joven (7 meses – 2 años): adolescencia y juventud temprana. Adulto maduro (3 – 10 años): edad adulta en la que el ritmo de envejecimiento es más uniforme. Mayor (más de 10 años): envejecimiento más lento pero continuo.

Ejemplo de tabla referencial de equivalencia

Edad del gato Equivalente en años humanos Etapa de vida 6 meses 10 años Gatito 1 año 15 años Adolescente 2 años 24 años Joven 3 años 28 años Adulto maduro 5 años 36 años Adulto maduro 7 años 44 años Adulto maduro 10 años 56 años Gato mayor 15 años 76 años Muy mayor 20 años 96 años Muy mayor

¿Cómo usar esta información?

Si tenés un gato de 3 años, sería como un humano de 28 años.

Un gato de 10 años equivale aproximadamente a una persona de 56 años.

Los primeros dos años de un gato son los que ‘más rápido envejece’.

¿Cómo calcular?

Primer año de vida de gato: sumá 15 años humanos. Segundo año: sumá 9 años más. A partir del tercer año: sumá aproximadamente 4 años humanos por cada año de gato adicional.

Fórmula simple:

Si el gato tiene 1 año: 15 años humanos.

2 años: 24 años humanos.

Desde el 3º año: 24 + [(edad del gato en años - 2) × 4].

Ejemplo con un gato de 6 años:

24 + (6-2)×4 = 24 + 16 = 40 años humanos.

Esta es una guía orientativa, pero factores como la raza, salud y cuidados pueden alterar esta equivalencia. Siempre consultá con tu veterinario para una evaluación más precisa y personalizada.