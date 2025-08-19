Mascotas

Dogo del Tíbet o mastín tibetano: historia, temperamento y cuidados del guardián de los Himalayas

Con fama de centinela imperturbable, el mastín tibetano combina un linaje de trabajo en altura con un temperamento independiente. ¿Qué rasgos lo distinguen, qué cuidados exige y por qué genera debates sobre bienestar y tenencia responsable?

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 06:00
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.Shutterstock

Criado durante siglos en entornos de gran altitud, el dogo del Tíbet o mastín tibetano se consolidó como perro de guarda de rebaños y monasterios, seleccionando instinto territorial, resistencia al clima extremo y autonomía para tomar decisiones sin supervisión constante.

Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.

Esa impronta funcional explica su andar solemne, su mirada atenta y una tolerancia natural al frío gracias a un pelaje doble y denso.

Lea más: Juegos que potencian la inteligencia de un golden retriever, según la ciencia

Rasgos físicos y estándar de la raza

Clubes caninos internacionales, entre ellos la Federación Cinológica Internacional (FCI), lo clasifican dentro del grupo de molosoides de tipo montaña, subrayando su estructura poderosa y su expresión digna.

Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.

La alzada habitual supera los 60 centímetros a la cruz y el peso suele ubicarse entre 40 y 70 kilogramos, con una cabeza ancha, orejas caídas y una “melena” marcada en machos. Los mantos aceptados incluyen negro y fuego, dorado en varios tonos, rojizo y gris azulado, con o sin marcas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Señales de calma en perros: el lenguaje sutil con el que evitan conflictos

Temperamento: independencia y lealtad

El mastín tibetano es vigilante, reservado con extraños y muy apegado a su núcleo de convivencia.

Entrenadores especializados lo describen como un perro inteligente pero de obediencia selectiva: responde bien a refuerzos positivos, aunque tiende a cuestionar órdenes mecánicas.

Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.

Su instinto de guarda puede traducirse en ladridos nocturnos y en una fuerte percepción de límites territoriales, algo que requiere manejo responsable y socialización temprana.

Lea más: Criar un pastor alemán: consejos para aprovechar su inteligencia y energía

Salud: qué mirar con lupa

Veterinarios y bases de datos de salud canina coinciden en varias predisposiciones: displasia de cadera y codo, entropión/ectropión, hipotiroidismo y, en menor medida, dilatación-torsión gástrica.

Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.

También puede presentar sensibilidades dermatológicas asociadas al subpelo denso. Los especialistas recomiendan:

  • Radiografías y evaluaciones ortopédicas en crianzas responsables.
  • Control de peso para reducir carga articular.
  • Crecimiento lento con dietas adecuadas para razas grandes.
  • Revisiones oftalmológicas y chequeos de tiroides cuando sea pertinente.

Cuidados cotidianos y ejercicio

No es una raza de alto rendimiento aeróbico sostenido, pero necesita actividad diaria, estimulación mental y espacio para moverse.

Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.

El cepillado frecuente resulta clave, sobre todo en las mudas estacionales. Por su capa y su fisiología, tolera mejor el frío que el calor; en climas cálidos, el manejo de sombra, agua y horarios de paseo es determinante para evitar golpes térmicos.

El boom de estatus y sus controversias

En los últimos años, su imagen de “perro de lujo” impulsó picos de demanda en algunos mercados, con precios elevados y una moda efímera que trajo aparejados problemas: crianzas sin controles de salud, compra impulsiva y abandonos cuando el comportamiento guardián no coincidía con expectativas de mascota dócil.

Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.
Raza de perro mastín tibetano o dogo del Tíbet.

Organizaciones de bienestar animal advierten que las tendencias comerciales pueden vulnerar la salud genética y el bienestar de ejemplares jóvenes si no hay regulación y educación del comprador.

Más allá de su función práctica, el mastín tibetano ocupa un lugar singular en el imaginario de las regiones himalayas como símbolo de protección y estatus. Esa carga cultural convive hoy con debates modernos sobre bienestar, urbanización y el rol de los perros de trabajo en contextos domésticos, donde la información y el acompañamiento profesional marcan la diferencia.

Enlace copiado