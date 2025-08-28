Conejos: la compañía ideal para tus días de retiro y bienestar emocional

La jubilación puede ofrecer el marco ideal para una relación tranquila y significativa con un conejo, siempre que se asuman —con realismo— los compromisos de tiempo, ambiente y salud que la especie demanda.

Los conejos casi no vocalizan, demandan interacción suave y pueden formar vínculos estrechos. Para personas mayores que ya pasan más tiempo en casa, ese mix de compañía silenciosa y rutinas previsibles puede resultar atractivo.

Estudios citados por entidades de salud pública señalan que la convivencia con animales puede favorecer el bienestar emocional y la actividad ligera, algo que se alinea con paseos por la casa, cepillado y juegos tranquilos.

Necesidades reales: espacio, rutina y tiempo

Aunque no requieren paseos al aire libre, sí precisan varias horas diarias de libertad supervisada. La House Rabbit Society (HRS) recomienda habilitar un ambiente seguro y enriquecido al menos 3 a 4 horas al día, más un recinto amplio para el descanso. El enriquecimiento incluye túneles, cajas de cartón, plataformas bajas y juguetes para roer.

La dieta se basa principalmente en heno de alta calidad (alrededor del 80% de la ingesta), con hojas verdes variadas y una porción limitada de pellets, según guías de HRS y RSPCA. El agua fresca debe estar siempre disponible. Sin esta base, aparecen problemas digestivos y dentales.

Salud y veterinaria: lo que hay que prever

Los conejos domésticos viven en promedio entre 8 y 12 años, de acuerdo con RSPCA y HRS, una expectativa que calza con proyectos de largo plazo.

La American Veterinary Medical Association (AVMA) subraya que se trata de especies “exóticas” en términos veterinarios; conviene localizar profesionales con experiencia en lagomorfos antes de adoptar.

Puntos críticos:

Dentición de crecimiento continuo: sin heno suficiente o con mal alineamiento, pueden requerir limados periódicos.

Aparato digestivo sensible: cambios bruscos de dieta o estrés pueden desencadenar estasis gastrointestinal, una urgencia.

Columna frágil: sostenerlos mal puede causar lesiones severas; preferible levantarlos lo menos posible y a ras del piso.

Esterilización/castración: HRS y AVMA recomiendan el procedimiento para reducir conductas territoriales y prevenir enfermedades reproductivas.

Alergias y polvo del heno también importan: si padecés rinitis o asma, evaluá heno de baja polvareda, filtros de aire y alternativas de cama vegetal.

Vivienda y convivencia: silencio, cables y arenero

En departamentos o casas pequeñas, su bajo nivel de ruido es una ventaja. Aprenden a usar arenero con relativa facilidad si se castran/esterilizan y se ubica el arenero donde suelen orinar. Usá lechos de papel o vegetales, nunca arenas perfumadas para gatos.

La principal adaptación del hogar es el “proofing”: proteger cables con canaletas o fundas, cubrir zócalos o esquinas, y fijar alfombras si hay tendencia a raspar. La supervisión diaria es clave, especialmente durante sus “picos” de actividad al amanecer y anochecer.

Si viajás o tenés consultas médicas frecuentes, necesitás una red: alguien que pase a renovar heno y agua, revisar el arenero y observar el comportamiento. Los conejos toleran mejor quedarse en su entorno con visitas diarias que desplazarse a lugares desconocidos. Pensá también en quién podría asumir el cuidado en caso de internaciones.

Cuándo tal vez no conviene tener un conejo