Gatos braquicéfalos: cuidados y riesgos que debés conocer

Los gatos braquicéfalos —como el persa, exótico de pelo corto e himalayo— presentan mayor riesgo de trastornos respiratorios debido a la conformación del cráneo.

La literatura veterinaria describe un síndrome obstructivo de vías aéreas (BOAS, por sus siglas en inglés) vinculado a narinas estrechas, paladar blando elongado y tráquea hipoplásica, entre otras alteraciones.

El American College of Veterinary Surgeons señala que estos rasgos pueden provocar estridor, ronquidos, intolerancia al ejercicio y mayor susceptibilidad al golpe de calor.

Lea más: Gato feliz en casa: checklist clave para estimular su instinto

La anatomía braquicéfala y sus consecuencias

En estos gatos, el flujo de aire se ve comprometido desde la entrada nasal hasta la laringe. La respiración bucal, el jadeo frecuente y los episodios de cianosis bajo estrés son señales compatibles con obstrucción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

International Cat Care advierte que, aunque existen cirugías para ampliar narinas o corregir el paladar blando, la prevención pasa por desaconsejar la selección de rasgos extremos y mantener un manejo ambiental que minimice el esfuerzo respiratorio (peso saludable, evitar calor y estrés).

Asma felina: una inflamación crónica con predisposiciones

El asma felina es una enfermedad inflamatoria de vías aéreas inferiores que puede afectar entre 1% y 5% de la población general.

El Cornell Feline Health Center y revisiones en Journal of Feline Medicine and Surgery describen una mayor prevalencia en siameses y razas afines, con inicio más temprano.

La tos, el silbido (sibilancias), la dificultad para exhalar y los episodios de “arcadas” que no expulsan pelo suelen confundir a cuidadores. El diagnóstico se apoya en radiografías, pruebas de respuesta a broncodilatadores y, cuando corresponde, lavado broncoalveolar.

Lea más: Gatos con tendencia a la sordera: qué razas tienen mayor riesgo

Infecciones respiratorias superiores: los virus que nunca se van del todo

Los complejos virales —herpesvirus felino tipo 1 y calicivirus— son causas frecuentes de rinitis, estornudos, secreción nasal y conjuntivitis.

International Cat Care y la World Small Animal Veterinary Association indican que el herpes puede quedar latente y reactivarse ante estrés, generando cuadros recurrentes.

Gatos provenientes de criaderos o refugios, o aquellos que conviven en grupos numerosos, muestran mayor exposición.

Las secuelas crónicas (rinitis permanente, pólipos o estenosis) pueden perpetuar la congestión y el ronquido, incluso tras resolver la infección aguda.

Otras causas que agravan la respiración

Sobrepeso y obesidad: elevan el trabajo respiratorio y el riesgo de apnea durante el sueño.

Estenosis o colapso laríngeo: más probable en braquicéfalos con BOAS avanzado.

Pólipos nasofaríngeos (frecuentes en jóvenes): generan ronquido, voz apagada y deglución ruidosa.

Enfermedad dental avanzada: la inflamación y las fístulas oronasales pueden cronificar la rinitis.

Insuficiencia cardiaca: puede confundirse con asma; la evaluación veterinaria es clave para diferenciar.

Neoplasias nasales: menos comunes, pero parte del diagnóstico diferencial en rinitis persistente.

Lea más: ¿Qué significa si tu gato ronronea demasiado?

El ambiente del hogar sí importa

La evidencia en medicina felina vincula el humo del tabaco, aerosoles perfumados, inciensos, pinturas, arena de bentonita muy polvorienta y limpiadores con exacerbaciones de asma y rinitis.

La American Association of Feline Practitioners recomienda:

Eliminar el humo ambiental y ventilar bien.

Usar arenas de baja emisión de polvo.

Evitar aromatizantes y sprays en presencia del animal.

Controlar alérgenos domésticos (ácaros, moho) y mejorar la calidad del aire con filtración HEPA cuando sea posible.

Señales de alerta y cuándo consultar

Respiración con la boca abierta, cianosis o desmayo: urgencia.

Sibilancias, tos recurrente, estornudos persistentes, secreciones nasales espesas o con sangre, intolerancia al ejercicio y ronquidos que empeoran: evaluación prioritaria.

En braquicéfalos, prestá atención a narinas muy cerradas, ruido inspiratorio intenso y dificultad para alimentarse sin jadear.

Qué podés hacer en casa y con el equipo veterinario