¿Por qué mi gato tira cosas de la mesa?

Por qué lo hace: instinto, curiosidad y aprendizaje

Empujar objetos es una conducta común en gatos domésticos. Responde a varios motores: el instinto de caza (patear y “rematar” presas), la curiosidad por la física del entorno y el aprendizaje de que “si algo cae, pasa algo”.

Estudios publicados en revistas como Animal Cognition muestran que los felinos exploran relaciones causa–efecto y permanencia del objeto; para un gato, comprobar qué hace una cosa al borde de la mesa es información valiosa.

También hay un componente de juego. La American Association of Feline Practitioners (AAFP) y organizaciones como International Cat Care señalan que, sin suficientes oportunidades de caza simulada, muchos gatos canalizan energía en conductas como empujar, arañar o morder objetos.

A eso se suma la atención: si cada caída te hace mirar, hablar o levantarte, el gato aprende que es una manera efectiva de “activar” a su humano.

Ambiente y rutina: el contexto importa

Los gatos necesitan predecibilidad y estímulos adecuados.

Mesas abarrotadas, poca superficie vertical, horarios irregulares y poco juego estructurado aumentan la probabilidad de conductas de “búsqueda de efecto”.

En entornos enriquecidos, la conducta tiende a disminuir porque hay salidas más apropiadas para la energía y la curiosidad.

Qué podés hacer (sin castigos)

Rediseñá el entorno: despejá bordes y superficies de alto tránsito. Usá soportes antideslizantes o gel adherente para estabilidad en objetos frágiles. Colocá estantes o árboles para gatos junto a ventanas para ofrecer miradores más atractivos que una mesa repleta.

Aumentá el juego de caza: 2 a 3 sesiones diarias de 5–10 minutos con cañas, plumitas o pelotas que imiten secuencias de acecho–persecución–captura. Terminá con una pequeña ración de comida para completar el “ciclo de caza”, como sugieren guías de International Cat Care.

Ofrecé alternativas para empujar: bolas ligeras, dispensers de comida que ruedan, tapitas en una bandeja designada. Si el gato busca la sensación de caída, usá juguetes que hagan ruido controlado (pero seguro) al rodar.

Reforzá lo que sí querés: premiá con comida o juego cuando el gato pasa por la mesa sin tocar nada o cuando se posa en un rascador/plataforma alternativa.

Gestioná la atención: ignorá con consistencia los empujones que buscan interacción y ofrecé atención proactiva en momentos de calma. Si reaccionás solo cuando tira, reforzás el “botón de atención”.

Prevení el acceso en momentos críticos: antes de videollamadas o comidas, cerrá puertas o usá manteles antideslizantes y barreras temporales. La gestión anticipada reduce oportunidades de ensayo.

Enriquecé con alimentación interactiva: comederos rompecabezas, esconder pequeñas porciones y rotar juguetes cada pocos días. La novedad controlada mantiene el interés lejos de la mesa.

Entrenamiento con clicker: marcá y premiá “dejar” y “ir a la alfombra/cama”. El entrenamiento positivo mejora el autocontrol sin generar miedo.

Lo que conviene evitar

Castigos, gritos o rociar con agua. Aumentan el estrés y pueden deteriorar el vínculo sin resolver la causa.

Trampas aversivas o pegamentos en superficies. Son riesgosas y pueden generar lesiones o miedo generalizado al entorno.

Pequeños ajustes que hacen diferencia