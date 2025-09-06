Cuidados básicos para el Shar Pei: ¡mantené su piel sana y libre de irritaciones!

Los adorables Shar Pei, con su piel única y pliegues característicos, requieren una atención especial. La American College of Veterinary Dermatology advierte sobre su predisposición a problemas cutáneos; descubrí cómo proteger su salud y bienestar en cada etapa de su vida.