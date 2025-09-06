Mascotas

Cuidados básicos para el Shar Pei: ¡mantené su piel sana y libre de irritaciones!

Los adorables Shar Pei, con su piel única y pliegues característicos, requieren una atención especial. La American College of Veterinary Dermatology advierte sobre su predisposición a problemas cutáneos; descubrí cómo proteger su salud y bienestar en cada etapa de su vida.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 06:00
Shar pei.
Shar pei.WilleeCole

Por qué esta raza requiere cuidados extra

  • Los pliegues retienen humedad, calor y restos orgánicos, un caldo de cultivo para bacterias y levaduras.
  • La raza muestra predisposición a dermatitis atópica, piodermas recurrentes y demodicosis, de acuerdo con la American College of Veterinary Dermatology (ACVD).
  • La mucinosis cutánea típica del shar pei y una barrera cutánea más frágil facilitan irritaciones.

Lea más: Estas son las razas de perros con más problemas de piel y así podés cuidarlos

Higiene: baños útiles, no excesivos

Shar pei.
Shar pei.
  • Usá champús para perros de pH balanceado; evitá productos humanos y perfumes. En brotes, el veterinario puede indicar antisépticos (por ejemplo, clorhexidina) o antifúngicos.
  • Frecuencia orientativa: durante episodios, 1–2 veces por semana; en mantenimiento, cada 3–4 semanas, según respuesta de la piel.
  • Enjuagá a fondo y secá completamente después del baño para que no quede humedad entre pliegues.

Secado y manejo de pliegues

  • Secá con toalla y luego con aire frío o tibio, levantando suavemente cada pliegue hasta que no haya humedad.
  • Para limpieza diaria, optá por gasas o toallitas específicas para pliegues cutáneos; evitá talcos y cremas oclusivas que “empasten” la piel.
  • Si hay enrojecimiento persistente, olor fuerte o secreción, suspendé la limpieza cosmética y consultá.

Señales de alerta que ameritan consulta

  • Picazón intensa, rascado o frotado continuo.
  • Olor rancio, piel engrasada, zonas ennegrecidas o engrosadas.
  • Pústulas, costras, caída de pelo en parches.
  • Otitis recurrente (sacudidas de cabeza, mal olor en oídos).
  • Lesiones que no mejoran en 7–10 días con higiene básica.

Lea más: Prurito sin pulgas en perros: aprendé cómo identificar y tratar la picazón persistente

Dieta, alergias y suplementos

Perros de raza Shar Pei.
Perros de raza Shar Pei.
  • Las alergias ambientales son frecuentes; también puede haber sensibilidad alimentaria. Bajo guía veterinaria, una prueba con dieta hidrolizada o novel suele durar varias semanas sin “premios” extras.
  • Ácidos grasos omega-3 (EPA/DHA) ayudan a la barrera cutánea y a modular la inflamación; pedí la dosis al profesional según peso.
  • Elegí alimentos completos y balanceados; los déficits de nutrientes pueden empeorar la piel y el pelaje.

Control de parásitos y levaduras

  • Mantené un plan regular contra pulgas y ácaros; la demodicosis (ácaro Demodex) puede emerger con defensas bajas o predisposición racial.
  • Malassezia pachydermatis, una levadura común en pliegues, produce picazón y olor; se aborda con higiene dirigida y, si hace falta, tratamientos tópicos u orales indicados por el veterinario.
  • Evitá antibióticos “por las dudas”: la ACVD y la WSAVA recomiendan confirmar con citología o cultivo para reducir resistencia antimicrobiana.

Lea más: Mi mascota se rasca mucho: ¿es por alergia, parásitos o piel seca?

Ambiente y rutina diaria

Shar pei.
Shar pei.
  • Secá luego de paseos bajo lluvia o humedad alta. La humedad sostenida en pliegues dispara brotes.
  • Lavá y secá con frecuencia las mantas y camas; elegí telas transpirables.
  • Brushing suave con guante de goma una o dos veces por semana ayuda a remover descamación y distribuir aceites naturales.

Qué productos elegir (y cuáles evitar)

  • Preferí champús suaves, toallitas para pliegues y soluciones otológicas veterinarias.
  • Evitá vinagre, bicarbonato, aceites esenciales y remedios caseros que irritan o alteran el pH.
  • No uses corticoides sin diagnóstico; pueden enmascarar infecciones y agravar recaídas.

Qué hará el veterinario dermatólogo

  • Examen con citología de piel y oídos, raspados para ácaros, a veces cultivos o biopsia si hay lesiones crónicas.
  • Plan escalonado: higiene terapéutica, control de parásitos, manejo de alergias y, si corresponde, inmunoterapia o fármacos antipruriginosos modernos.
  • Revaluaciones periódicas para ajustar la frecuencia de baños y productos según la respuesta de la piel.
Enlace copiado