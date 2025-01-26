Mi mascota se rasca mucho: ¿es por alergia, parásitos o piel seca?

Existen varias razones por las que tu mascota se podría estar rascando constantemente. Un motivo son las alergias.

Las alergias en mascotas son bastante comunes y pueden ser causadas por una variedad de factores, por ejemplo, alergias alimentarias.

Algunos ingredientes presentes en los alimentos para mascotas, como ciertos tipos de proteínas, gluten, o aditivos, pueden provocar reacciones alérgicas.

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Además, están las alergias ambientales. Factores como el polen, el moho, el polvo o incluso ciertos productos de limpieza pueden desencadenar una respuesta alérgica.

Por otro lado, la dermatitis alérgica por picadura de pulga es una de las alergias más comunes, y es causada por la saliva de las pulgas.

Entre los síntomas de alergias destacan el enrojecimiento de la piel, la pérdida de pelo, las infecciones cutáneas recurrentes y el rascado excesivo u obsesivo.

Parásitos externos

Los parásitos externos, como las pulgas y las garrapatas, son una causa frecuente de picazón en mascotas.

Incluso los ácaros, como los que causan la sarna, pueden ser responsables. Estos parásitos no solo irritan la piel, sino que también pueden transmitir enfermedades.

Los síntomas de infestación de parásitos son varios, como la picazón intensa y persistente, la irritación de la piel y áreas inflamadas, peequeñas costras o llagas y, en caso de sarna, piel espesa y costrosa.

Piel seca en mascotas

La piel seca puede ser causada por diversos factores, incluyendo condiciones climáticas secas, baños frecuentes con champús no adecuados, o una alimentación deficiente, y esto puede hacer que tu mascota se rasque.

Tu mascota puede estar con la piel seca si presenta caspa o escamas visibles en el pelaje, áreas agrietadas en la piel, o rascado ocasional acompañado de sacudidas de cabeza.

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¿Qué hacer?

La mejor manera de abordar el problema del rascado excesivo es realizar una visita al veterinario. Un diagnóstico adecuado es esencial para determinar la causa precisa y el tratamiento correspondiente.

El veterinario puede realizar pruebas de alergias, examinar la piel en busca de parásitos, o recomendar cambios en la dieta y la rutina de cuidado del pelaje.

También es importante tomar medidas preventivas, como utilizar tratamientos preventivos contra pulgas y garrapatas todo el año, proporcionar una dieta rica en nutrientes esenciales y usar productos apropiados para el tipo de piel de la mascota, así como evitar baños demasiado frecuentes.

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Si se diagnostica piel seca a tu mascota, podés integrar el uso de humidificadores en casa. Y considerá complementar su dieta con ácidos grasos omega-3, que ayudan a mejorar la salud de la piel y el pelaje.

Con la ayuda de un veterinario y tomando las medidas adecuadas, podés asegurar que tu mascota goce de una vida cómoda y libre de picazón.