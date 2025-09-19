Cómo proteger a tu perro durante la temporada de polen: señales de alerta y mejores prácticas

Con la llegada de la primavera, los parques se llenan de flores, los días se alargan y las calles invitan a caminar. Para los perros y sus tutores, es una época ideal para retomar rutinas al aire libre.

Pero junto a los beneficios, la temporada de polen trae desafíos: pico de alérgenos en el ambiente, aumento de irritaciones cutáneas y oculares y, en algunos casos, reacciones alérgicas que pueden afectar el bienestar de las mascotas.

Señales de alerta: cuándo el polen afecta a tu perro

Las alergias estacionales en perros suelen manifestarse distinto que en humanos.

En lugar de estornudos y congestión predominantes, los signos más comunes son dermatológicos y oculares:

Picazón persistente, lamido de patas y rascado en orejas, axilas o abdomen.

Enrojecimiento de piel, otitis recurrente o mal olor en el pelaje.

Ojos llorosos o enrojecidos y estornudos ocasionales.

Lesiones por rascado o “hot spots” cuando la piel se inflama y se infecta.

Si estas señales persisten o empeoran, es recomendable consultar con un veterinario. Un manejo precoz reduce el riesgo de complicaciones como infecciones secundarias y mejora la calidad de vida del animal.

Elegir el momento y el lugar: el mapa del polen urbano

La concentración de polen varía según hora, clima y tipo de vegetación.

En días soleados y ventosos, los niveles se elevan; después de la lluvia tienden a bajar, al menos de forma temporal. Para mitigar la exposición:

Paseos temprano por la mañana o al atardecer, evitando las horas de mayor viento.

Alternar rutas: zonas con césped alto, arboledas específicas (como plátanos de sombra) o malezas en floración pueden disparar síntomas en perros sensibles.

En ciudades, las avenidas muy transitadas pueden mezclar polen con partículas contaminantes, lo que potencia la irritación de vías respiratorias y piel. Parques con riego regular y senderos pavimentados suelen ofrecer mejor control de polvo y alérgenos.

Higiene pospaseo: pequeñas rutinas, gran diferencia

La vuelta a casa es clave para reducir la carga de alérgenos que el perro trae en el pelaje:

Limpiá patas, vientre y hocico con toallitas hipoalergénicas o paños húmedos. Esas zonas acumulan polen con facilidad.

Cepillá el pelaje para retirar partículas sueltas; en razas de pelo largo, desenredar ayuda a evitar irritación y humedad atrapada.

Los baños con champús suaves y específicos para piel sensible, según la indicación del veterinario, pueden espaciarse cada una o dos semanas en temporada alta. Un enjuague cuidadoso es tan importante como el producto.

Ventilar el hogar sin crear corrientes que arrastren polen, y lavar con frecuencia camas y mantas del perro, también ayuda a contener la exposición.

Collares, arneses y cuidados de la piel

Los contactos repetidos en cuello, axilas y pecho —donde rozan collares o arneses— pueden exacerbar la irritación si la piel ya está inflamada.

Ajustar correctamente el arnés, alternar puntos de apoyo y revisar a diario enrojecimientos o pérdida de pelo permite intervenir a tiempo.

Para patas y almohadillas, una revisión rápida tras el paseo detecta espigas, pequeñas heridas o signos de dermatitis por contacto.

Medicación y control veterinario: no improvisar

Aunque algunos perros responden bien a medidas ambientales, otros requieren tratamiento médico.

Los veterinarios pueden considerar antihistamínicos, ácidos grasos omega-3, champús medicados, corticoides de uso puntual o terapias inmunomoduladoras, según el cuadro y la historia clínica. La automedicación con fármacos humanos no es segura: dosis y moléculas varían, y ciertos compuestos resultan tóxicos para los canes.

En casos de alergias persistentes, las pruebas intradérmicas o serológicas ayudan a identificar alérgenos y orientar inmunoterapia específica, una opción que, bajo supervisión, puede reducir la dependencia de medicamentos a largo plazo.

Disfrutar la primavera con seguridad

La mayoría de los perros puede disfrutar de la primavera con ajustes simples: elegir horarios, limpiar tras el paseo y estar atentos a señales de molestia.

Ante dudas o síntomas persistentes, la guía de un profesional marca la diferencia. Con prevención y observación, los paseos primaverales pueden seguir siendo el momento favorito del día, incluso en plena temporada de polen.