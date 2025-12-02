Cómo evitar los “ataques” al árbol de Navidad

A nuestros amigos los felinos les encanta explorar y trepar por toda la casa, y el árbol de Navidad, con toda la excentricidad que suponen los adornos cargados de brillos y las luces parpadeantes, se convierte en todo un evento al que retar desde su visión gatuna, llegando a atacarlo al menor despiste.

Sin embargo, esta rivalidad árbol-gato no es solamente una cuestión de curiosidad, posee también un trasfondo instintivo según algunos veterinarios y expertos en la conducta de los gatos.

Según la doctora en Ciencias Veterinarias, Monserrat Viveros el ataque al árbol de Navidad no sólo perjudica los adornos de las fiestas, sino también pone en peligro a los felinos.

“Principalmente debemos conocer el motivo por el cual les parece tan divertido derribar o subirse al árbol de navidad de los gatos, esto no es más que un instinto animal, es un gato siendo gato” señaló la veterinaria.

Gatos curiosos

Lo más normal que pueden hacer los gatos es querer trepar el árbol de Navidad y tomar los adornos como juguetes a modo de travesura.

El otro motivo que impulsa a los gatos es la curiosidad, cada globo o adorno es algo nuevo para ellos, y sienten la necesidad de tomarlos porque para ellos cualquier elemento nuevo en la casa puede parecer un intruso, es algo nuevo que está en su territorio, eso despierta curiosidad y en parte miedo a los felinos.