Olas, patas y seguridad: siete riesgos playeros ocultos para tu mejor amigo peludo

La clave no es evitar la playa, sino conocer sus riesgos y prevenirlos. Estos son siete peligros frecuentes que muchos cuidadores pasan por alto.

1. Golpe de calor: el enemigo silencioso del verano

El calor extremo es uno de los mayores riesgos para los perros en la playa, especialmente en días sin sombra y con poco viento. Los perros no sudan como las personas; regulan su temperatura principalmente jadeando, por lo que se sobrecalientan con rapidez.

Signos de alarma: jadeo intenso y constante, lengua muy roja o amoratada, apatía, desorientación, vómitos, tambaleos y, en casos graves, colapso.

Por qué la playa empeora el riesgo:

Reflejo del sol en la arena y el agua

Alta humedad, que dificulta la evaporación

Perros que no paran de correr y jugar, sin autorregularse

Prevención básica:

Evitar las horas centrales del día

Llevar siempre agua fresca y ofrecerla con frecuencia

Proporcionar sombra real (sombrilla, toldo)

Hacer pausas obligatorias de descanso

No forzar al perro a seguir jugando si se ve fatigado

Ante signos de golpe de calor, es una urgencia veterinaria: hay que alejar al animal del sol, refrescarlo progresivamente (no con agua helada) y acudir al veterinario lo antes posible.

2. Almohadillas en llamas: la arena también quema

Las almohadillas de los perros son resistentes, pero no indestructibles. La arena puede alcanzar temperaturas muy altas y provocar quemaduras, fisuras o dolor intenso.

Una regla sencilla: si no podés mantener la mano en la arena varios segundos sin molestia, tu perro tampoco debería caminar sobre ella.

Riesgos asociados:

Ampollas y heridas que pasan desapercibidas hasta el final del día

Cojeras en las horas o días posteriores

Mayor riesgo de infecciones al entrar en contacto con agua salada o arena sucia

Cómo proteger las patas:

Optar por primeras horas de la mañana o últimas de la tarde

Llevarlo en brazos o por zonas de sombra hasta llegar cerca del agua si la arena abrasa

Revisar almohadillas al acabar el día

Usar, si el perro las tolera y el terreno lo requiere, botines protectores en playas muy calientes o pedregosas

3. Agua salada: cuando beber del mar pasa factura

Muchos perros, excitados por el juego, beben agua del mar sin que el cuidador lo note. Esa ingesta de sal puede causar desde molestias leves hasta cuadros graves.

Consecuencias habituales:

Vómitos y diarrea por irritación gastrointestinal

Deshidratación

En casos extremos, intoxicación por sal (hipernatremia), que puede afectar al sistema nervioso

Además, tragar grandes cantidades de agua mientras nada o persigue pelotas puede provocar lo que se conoce como “intoxicación por agua” (desequilibrio de sales en el organismo), un cuadro igualmente serio.

Medidas preventivas:

Llevar siempre agua dulce y ofrecerla con frecuencia

Evitar juegos que obliguen al perro a tragar agua de forma repetida (lanzar juguetes muy lejos de la orilla sin descanso)

Hacer pausas y vigilar si jadea en exceso, bosteza mucho o parece mareado

Si al volver de la playa el perro presenta vómitos persistentes, diarrea intensa, apatía o descoordinación, conviene llamar o acudir al veterinario.

4. Corrientes, olas y “valentía” excesiva

No todos los perros nadan bien ni disfrutan del mar, pero hay quienes, al contrario, se lanzan sin medir riesgos. Las corrientes, las olas rompientes y los cambios de profundidad pueden ser peligrosos incluso para perros fuertes.

Factores de riesgo:

Perros muy excitables que persiguen pelotas o palos sin parar

Razas pesadas, braquicéfalas (como bulldogs o carlinos) o con dificultades respiratorias

Oleaje fuerte y corrientes de resaca

Cansancio acumulado tras largos ratos de juego

Recomendaciones:

No obligar a ningún perro a entrar al agua si duda o se asusta

Elegir zonas tranquilas, de poca profundidad y con buena visibilidad

Usar chaleco salvavidas canino en perros poco diestros o en barcos y tablas

Limitar el tiempo de baño y no lanzar juguetes demasiado lejos

Observá la postura del perro en el agua: si nada muy vertical, jadea sin parar o parece luchar más que disfrutar, es momento de sacarlo.

5. Picaduras y encuentros con fauna marina

Medusas, erizos de mar, peces con espinas, cangrejos… La curiosidad perruna a veces tiene un coste. Las picaduras pueden ser dolorosas y, en algunas zonas, peligrosas.

Casos frecuentes:

Medusas: contacto con tentáculos que provoca dolor, enrojecimiento e irritación en piel o mucosas

Erizos de mar: espinas clavadas en almohadillas o patas

Cangrejos o crustáceos: mordiscos por acercamiento excesivo

Qué hacer de forma general:

Enjuagar con abundante agua salada limpia (no frotar con arena) si se sospecha de medusa

Retirar, con cuidado y si es posible, espinas superficiales visibles

No aplicar remedios caseros agresivos (vinagre, amoniaco, alcohol) sin saber qué especie ha causado la lesión

Acudir al veterinario si hay inflamación intensa, dolor marcado, dificultad para respirar o afectación de ojos y boca

Informarse sobre las especies habituales en la zona ayuda a actuar más rápido y con mayor precisión.

6. Bacterias, hongos y parásitos: los riesgos invisibles

La playa no es solo arena y sal. Entre restos orgánicos, aguas estancadas y orina de otros animales pueden proliferar bacterias y parásitos.

Algunos riesgos potenciales:

Otitis por humedad y arena atrapada en el conducto auditivo

Problemas cutáneos (dermatitis, hongos) por humedad prolongada y microheridas

Gastroenteritis por ingerir restos de comida, basura o agua contaminada de charcos

En determinadas zonas, enfermedades como la leptospirosis, transmitida por orina de animales infectados en aguas estancadas

Prevención práctica:

Enjuagar al perro con agua dulce al terminar la jornada, especialmente patas y vientre

Secar bien las orejas, sobre todo en razas con orejas caídas

Evitar que olisquee o coma restos en la arena

Mantener al día desparasitaciones internas y externas, y consultar al veterinario si se viaja a zonas con enfermedades endémicas específicas

7. Pérdidas, cortes y basura humana

Las playas concurridas pueden resultar abrumadoras. Entre gente, ruido y olores, algunos perros se despistan o se asustan y pueden perderse. Otros riesgos físicos a menudo subestimados son los residuos humanos.

Pérdida del perro:

El perro puede alejarse siguiendo un olor o un estímulo

Ruidos fuertes (motos acuáticas, petardos en fiestas) pueden provocar huidas de pánico

Medidas esenciales:

Identificación actualizada con microchip y, si es posible, placa visible con teléfono

Correa larga o extensible en zonas masificadas o si el perro no tiene una llamada muy fiable

Supervisión constante: la playa no es un lugar para “desentenderse”

Basura y objetos peligrosos:

Cristales, latas cortantes, anzuelos enterrados en la arena

Bolsas de plástico, colillas, restos de comida y huesos que el perro puede ingerir

Trozos de juguetes y pelotas rotas que suponen riesgo de atragantamiento

Conviene revisar visualmente la zona elegida, evitar espacios con muchos restos y vigilar qué recoge el perro con la boca.

Disfrutar de la playa con seguridad

La playa puede ser un entorno fantástico para el bienestar físico y mental de los perros: corren, exploran, se refrescan y conviven. Con algunos ajustes —elegir bien la hora, llevar agua y sombra, supervisar el baño y vigilar señales de malestar—, la mayoría de riesgos se reducen de forma drástica.

Antes de planear el próximo día de playa, es recomendable comprobar:

Si la playa admite perros y en qué horarios

Si el animal está sano, bien hidratado y con vacunas y desparasitaciones al día

Si responde de forma fiable a la llamada básica

Con información y prevención, las olas, las patas y la seguridad pueden convivir, y el plan de playa se convierte en una experiencia tan divertida como tranquila para todos.