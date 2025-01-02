Un golpe de calor se produce cuando la temperatura interna de la mascota supera los niveles normales debido a la exposición excesiva al calor ambiental o al esfuerzo físico intenso.

Las mascotas son especialmente vulnerables a los golpes de calor porque regulan su temperatura principalmente a través del jadeo y no pueden sudar como los humanos.

Signos de un golpe de calor

Jadeo excesivo: un aumento inusual en la frecuencia y profundidad del jadeo.

Letargo: comportamiento anormalmente tranquilo o falta de respuesta.

Salivación excesiva: la boca de la mascota puede estar llena de saliva espesa.

Encías de color rojo brillante o azul: un indicativo preocupante de respiración ineficaz y circulación deficiente.

Vómitos o diarrea: a menudo con sangre.

Desorientación: dificultades para moverse o colapsos.

Prevención de golpes de calor

Prevenir un golpe de calor es mucho más sencillo que tratar uno. La hidratación constante es lo primero. Asegurate de que tu mascota siempre tenga acceso a agua fresca.

Durante el calor del día, limitá las actividades al aire libre, especialmente para razas sensibles al calor como los bulldogs y los pugs. Proporcionales un lugar sombreado y fresco para descansar.

Nunca los dejes en el coche ni siquiera por unos minutos. Las temperaturas dentro del automóvil pueden aumentar rápidamente, poniendo en peligro la vida de tu mascota.

En cuanto a los paseos, estos deben ser en los momentos más frescos. Salidas matutinas o nocturnas son preferibles para limitar la exposición al calor.

Si está a a tu alcancé proporcionales piscinas o un aspersor que puede ayudarles a mantenerse frescos mientras juegan.

Primeros auxilios en casos de golpes de calor

Si notás signos de un golpe de calor, actuá inmediatamente.

En primer lugar refrescá a la mascota. Llevá a tu perro o gato a un lugar fresco y usá agua fresca (no fría) para mojar su cuerpo. Evitá el agua helada ya que puede causar un choque.

Usá un ventilador para ayudar a evaporar el agua de su pelaje y piel, facilitando así la reducción de la temperatura interna.

Ofreceles pequeñas cantidades de agua fresca. No los obligues a beber mucho, ya que esto podría causar vómitos o generar problemas estomacales adicionales.

Evitá enfriarles en exceso. No uses hielo ni sumerjas a la mascota en agua helada, pues podría causar hipotermia.

Por último, consultá al veterinario de inmediato, incluso si tu mascota parece recuperarse. Un chequeo veterinario es esencial para asegurarte de que no haya daños internos.

La atención y el conocimiento pueden ser vitales para prevenir golpes de calor en mascotas. Mantenete siempre alerta a los signos de sobrecalentamiento y actuá rápidamente si creés que tu mascota está en riesgo. Recordá que su bienestar depende de tu diligencia y cuidado.