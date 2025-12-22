¡Relajá a tu perro con la playlist curada por Luis Szaran para las fiestas ruidosas!

El Maestro Luis Szaran y una conocida marca de balanceados para perros armaron una playlist perruna para acompañar a nuestras mascotas durante las ruidosas fiestas.
“En tiempos de ruido, mejor: ¡Música!“, recomienda el músico director de la Orquesta Sonidos de la Tierra. El mismo invita a que los dueños de canes visiten la lista de reproducción que armó en Spotify para ayudar a calmar a los perros, principalmente en semanas tan ruidosas y estresantes como las dos últimas del año.
En qué consiste la playlist
Si bien cada año se insta a disminuir el uso de petardos, la realidad es que estos siguen muy presentes en fechas de celebración.
Para que estos sonidos tan molestos no perjudiquen a tus perritos, poné la música especialmente curada para ellos y ayudalos a relajarse.
Mozart, Beethoven, Brahms, Bach o Edvard Grieg son algunos de los compositores que vas a encontrar. ¿Y cómo buscar la playlist? Está en Spotify bajo el nombre de “La Playlist Perruna” y disfrutá de varios clásicos que tus perros van a amar.