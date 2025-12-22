Mascotas
22 de diciembre de 2025 - 13:42

¡Relajá a tu perro con la playlist curada por Luis Szaran para las fiestas ruidosas!

Perro en Navidad.
Perro en Navidad.

El Maestro Luis Szarán une fuerzas con una popular marca de alimentos para perros, lanzando una innovadora playlist en Spotify para calmar a nuestras mascotas durante las ruidosas festividades. ¡Descubrí la música que encantará a tu mejor amigo!

Por ABC Color

El Maestro Luis Szaran y una conocida marca de balanceados para perros armaron una playlist perruna para acompañar a nuestras mascotas durante las ruidosas fiestas.

“En tiempos de ruido, mejor: ¡Música!“, recomienda el músico director de la Orquesta Sonidos de la Tierra. El mismo invita a que los dueños de canes visiten la lista de reproducción que armó en Spotify para ayudar a calmar a los perros, principalmente en semanas tan ruidosas y estresantes como las dos últimas del año.

En qué consiste la playlist

Si bien cada año se insta a disminuir el uso de petardos, la realidad es que estos siguen muy presentes en fechas de celebración.

Para que estos sonidos tan molestos no perjudiquen a tus perritos, poné la música especialmente curada para ellos y ayudalos a relajarse.

Mozart, Beethoven, Brahms, Bach o Edvard Grieg son algunos de los compositores que vas a encontrar. ¿Y cómo buscar la playlist? Está en Spotify bajo el nombre de “La Playlist Perruna” y disfrutá de varios clásicos que tus perros van a amar.