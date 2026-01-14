¿Ventilador o aire acondicionado? Cuál es la opción más saludable y efectiva para tus perros

Los perros tienen más dificultades que las personas para regular su temperatura. Casi no sudan: eliminan el calor sobre todo jadeando y, en menor medida, por las almohadillas de las patas. En días muy calurosos, este sistema se queda corto y puede aparecer el temido golpe de calor, una urgencia veterinaria que puede ser mortal.

Las razas braquicéfalas (pugs, bulldogs, bóxer, shih tzu…), los perros mayores, obesos o con problemas cardíacos o respiratorios son los que tienen más riesgo. Pero cualquier perro puede sufrir por el calor extremo.

¿Cómo sienten el aire los perros?

El ventilador no enfría el aire: solo lo mueve. En las personas, el viento nos hace sudar y evaporar ese sudor, lo que nos da sensación de frescor. En los perros, que apenas sudan, ese efecto es menor.

Sin embargo, el aire en movimiento sí puede ayudar a evaporar la humedad de la lengua y del hocico cuando jadean, y eso puede favorecer la pérdida de calor, sobre todo si el ambiente no es muy caliente ni muy húmedo.

Ventilador: cuándo ayuda y cuándo se queda corto

Un ventilador puede ser suficiente cuando:

La temperatura es moderada (por ejemplo, menos de 28 °C en el interior).

El perro está sano y no pertenece a una raza de riesgo.

La casa tiene buena ventilación y zonas de sombra.

En esas condiciones, el ventilador mejora el confort del perro, siempre que pueda alejarse si no le gusta el aire directo. Es importante no apuntar el chorro de aire muy fuerte a la cara o los ojos para evitar irritaciones, y vigilar que no haya riesgo de que el perro toque las aspas o tire el aparato.

Pero el ventilador se queda corto cuando hace mucho calor o hay bochorno. Si el aire de la habitación está a más de 30 °C, moverlo no lo hará más fresco. En esos casos, el perro puede seguir recalentándose aunque tenga un ventilador cerca.

Aire acondicionado: más efectivo, pero con reglas

El aire acondicionado sí baja la temperatura de la habitación, algo clave cuando hay una ola de calor o cuando el piso acumula mucho calor durante el día.

Guías veterinarias recomiendan, en general, mantener la casa entre 22 y 26 °C para los perros, evitando cambios bruscos con respecto a la temperatura exterior. No hace falta que la casa esté “helada”: un ambiente ligeramente fresco y estable ya reduce mucho el riesgo de golpe de calor.

Los principales cuidados con el aire acondicionado son:

No dirigir el chorro de aire frío directamente al perro, para evitar problemas respiratorios, musculares o de ojos.

No pasar de mucho calor a mucho frío de golpe: mejor bajar la temperatura poco a poco.

Vigilar la humedad: un ambiente demasiado seco puede irritar mucosas; el perro debe tener siempre agua fresca disponible.

Mantener el equipo limpio para evitar polvo y hongos en los filtros.

Usado con sentido común, el aire acondicionado se considera seguro para la mayoría de los perros y más efectivo que el ventilador para prevenir el sobrecalentamiento.

Entonces, ¿qué prefieren los veterinarios?

En climas muy calurosos o durante olas de calor, la mayoría de recomendaciones veterinarias se inclinan por el aire acondicionado como opción principal para proteger a los perros, sobre todo a los más vulnerables.

El ventilador puede ser un complemento, pero no debería ser la única medida cuando la casa supera temperaturas altas de forma sostenida.

En días calurosos pero soportables, o en casas frescas, un ventilador bien colocado, junto con sombra y agua, puede bastar para que un perro sano esté cómodo.

Más que elegir “ventilador o aire”, los especialistas aconsejan adaptar la solución a:

Temperatura y humedad reales del hogar.

Edad, raza y estado de salud del perro.

Tiempo que el animal pasará solo en casa.

Si el perro se queda muchas horas sin supervisión y hace mucho calor, el aire acondicionado programado a una temperatura moderada suele ser la opción más segura.

Consejos básicos para mantener fresco a tu perro

Independientemente de que uses ventilador o aire acondicionado, los veterinarios recuerdan algunas pautas clave: