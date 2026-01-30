Mascotas
30 de enero de 2026 - 15:41

Clavículas “flotantes”: por qué tu gato puede pasar por cualquier lugar donde quepa su cabeza

Gato.
Gato.Shutterstock

Si alguna vez has visto a tu gato deslizarse sin esfuerzo por un hueco que parecía demasiado pequeño para su cuerpo, quizá pensaste que tenía superpoderes. En realidad, su truco más espectacular se basa en un detalle anatómico poco conocido: sus clavículas “flotantes”.

Por ABC Color

Un esqueleto diseñado para colarse

En humanos, las clavículas conectan el esternón con los omóplatos y forman parte rígida de la “percha” de los hombros. En los gatos es distinto: sus clavículas son muy pequeñas y no se articulan con otros huesos, sino que están suspendidas en un entramado de músculos y ligamentos.

Gato.
Gato.

Según manuales de anatomía veterinaria, esto convierte la cintura escapular felina en una estructura extremadamente móvil. Los hombros pueden desplazarse hacia dentro y hacia atrás con mucha más libertad que en otros mamíferos, estrechando el perfil del cuerpo cuando el animal se estira para pasar por un hueco.

Si pasa la cabeza, pasa el resto

De ahí nace la regla popular: “si cabe la cabeza, cabe el gato”. No es solo un dicho: la parte más rígida y ancha del cuerpo del felino es la caja torácica, inmediatamente detrás de la cabeza y el cuello. Si el cráneo consigue atravesar una abertura, el resto del cuerpo, mucho más flexible, suele poder seguirlo.

Gato.
Gato.

Las clavículas flotantes permiten que las extremidades delanteras se aproximen al eje del cuerpo y se coloquen casi “en línea”, reduciendo el ancho de los hombros.

Gato.
Gato.

Vertebras muy flexibles y una piel algo holgada completan el conjunto. El resultado: un animal capaz de comprimirse, girar y ondular su cuerpo para aprovechar cualquier espacio disponible.

Bigotes, proporciones y límites reales

A menudo se dice que los bigotes indican al gato si cabe o no por un espacio, porque tendrían el mismo ancho que su cuerpo. No es una regla exacta, pero sí un indicador aproximado: los bigotes ayudan a medir distancias y detectar obstáculos, sobre todo en la oscuridad.

Sin embargo, ni las clavículas flotantes ni los bigotes son magia. Gatos con sobrepeso, muy grandes o con problemas articulares no pueden pasar por cualquier sitio donde entre su cabeza. La rigidez de la caja torácica y de la pelvis marca límites claros, y forzar huecos demasiado estrechos puede causar estrés o lesiones.

Una ventaja evolutiva para el cazador sigiloso

Esta anatomía particular no es un capricho: responde a millones de años de evolución como depredadores sigilosos.

Gato.
Gato.

Poder avanzar sin hacer ruido entre arbustos densos, entrar en madrigueras ajenas o trepar aprovechando resquicios mínimos aumenta las posibilidades de cazar y de escapar de peligros.

La misma estructura que hoy hace que tu gato doméstico se esconda dentro del sofá o entre la lavadora y la pared, permitió a sus antepasados acceder a presas y refugios que otros animales de tamaño similar no podían alcanzar.

Qué significa esto para la vida en casa

Conocer el funcionamiento de las clavículas flotantes ayuda a entender por qué los gatos parecen sentirse atraídos por cajas, bolsas y rendijas. Es parte de su comportamiento instintivo: exploran, buscan refugios seguros y practican, a pequeña escala, las mismas habilidades que un cazador usaría en la naturaleza.

También es un aviso para quienes conviven con ellos: huecos detrás de electrodomésticos, ventanas entreabiertas o rejillas amplias pueden convertirse en rutas de escape inesperadas. Para un animal diseñado para pasar por donde quepa su cabeza, el mundo está lleno de puertas secretas.