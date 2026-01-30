Dálmata: de los carruajes a los bomberos, la curiosa evolución de la raza más “manchada”

El origen exacto de la raza sigue siendo motivo de debate. Su nombre remite a Dalmacia, región costera de la actual Croacia, pero los expertos señalan que perros moteados similares aparecen en pinturas y documentos de distintos puntos de Europa desde la Edad Media.

Lo que sí está claro es que, a partir del siglo XVIII, el dálmata se consolidó como perro de carruaje en Inglaterra y otros países: corría junto a los caballos, abría paso entre la multitud y custodiaba equipajes y establos.

Lea más: Adolescentes peludos: estrategias para acompañar a tu perro en esta etapa crucial

De símbolo de estatus a bombero ágil

Su afinidad con los equinos fue clave. Los dálmatas mostraban una inusual calma cerca de los caballos, a los que acompañaban a largas distancias.

Esa combinación de resistencia física, instinto protector y aspecto llamativo los convirtió en un símbolo de estatus entre aristócratas y comerciantes acomodados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuanto más elegante el carruaje, más probable era ver uno o varios dálmatas trotando a su alrededor.

Con la expansión de las ciudades y el aumento de incendios urbanos en el siglo XIX, los cuerpos de bomberos profesionales empezaron a organizarse de forma formal. Entonces, la figura del dálmata dio un salto inesperado: pasó de escoltar carruajes privados a acompañar carros de bomberos tirados por caballos.

Su función era múltiple: corría por delante para despejar las calles, protegía los caballos de perros callejeros y curiosos, y vigilaba el material cuando los bomberos combatían el fuego.

En Estados Unidos, esta relación se volvió icónica. Fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX muestran a los dálmatas subidos a los carros de bomberos, integrados casi como un miembro más del equipo.

Lea más: ¿El clima influye? Cómo las olas de calor están volviendo más irritables a nuestras mascotas

Incluso cuando los vehículos motorizados sustituyeron a los caballos, muchos parques de bomberos mantuvieron a estos perros como una tradición viva y una herramienta de educación pública: su imagen amigable ayudaba a acercar los servicios de emergencia a los niños.

En el cine y la TV

El cine y la televisión terminaron de fijar el mito. La película animada “101 dálmatas” de Disney, estrenada en 1961 y relanzada en los años noventa, disparó la popularidad de la raza, con consecuencias ambiguas.

El aumento de la demanda fomentó crianzas poco responsables que no siempre respetaron la salud y el temperamento del animal, algo que los especialistas siguen denunciando hoy.

Detrás de su estética inconfundible, el dálmata es un perro atlético, inteligente y con fuerte necesidad de ejercicio y estímulo mental. No es, advierten los etólogos, el “peluche” de manchas que muchos imaginan.

Lea más: Guía de supervivencia para quienes conviven con mascotas: cómo recuperar tu lugar en la cama

Además, la raza presenta particularidades de salud, como la predisposición a la sordera congénita y problemas en el metabolismo del ácido úrico, que requieren controles veterinarios específicos y cierta experiencia por parte del cuidador.

En algunas estaciones de bomberos siguen presentes como mascotas oficiales, protagonistas de visitas escolares y campañas de prevención. En las ciudades, su figura sigue llamando la atención, recordando una época en la que las sirenas eran cascos de bronce, ruedas de madera y el ladrido de un perro blanco y manchado que abría paso entre la multitud.