09 de febrero de 2026 - 14:28

Altas temperaturas: cómo evitar el golpe de calor en tu mascota

Durante los meses calurosos del verano es preferible realizar los paseos con los perros en las primeras horas de la mañana o al atardecer.
Las altas temperaturas generan preocupación por el bienestar de nuestras mascotas. Es primordial adoptar medidas preventivas contra los golpes de calor en animales domésticos, dadas las diferencias fisiológicas entre humanos, perros y gatos en la regulación de la temperatura corporal.

Por ABC Color

Los signos de un golpe de calor en mascotas pueden ser variados y preocupantes.

Entre ellos se encuentran:

  • jadeo excesivo,
  • un evidente letargo,
  • salivación más abundante de lo normal,
  • enrojecimiento de las encías,
  • dificultad para respirar,
  • síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea,
  • hasta llegar a episodios de colapso y convulsiones.

Identificar estos síntomas a tiempo puede ser crucial para la salud de nuestros animales.

Qué hacer

Para evitar situaciones de riesgo, existen diversas acciones que los propietarios pueden llevar a cabo:

  • Optimizar los Horarios de Paseo: Se recomienda pasear a las mascotas temprano por la mañana o durante las últimas horas de la tarde, evitando las horas de mayor incidencia solar al mediodía.
  • Evitar Espacios Cerrados: Nunca se debe dejar a los animales en el interior de vehículos estacionados o en espacios cerrados sin ventilación adecuada, ni siquiera por periodos cortos.
  • Garantizar Acceso a la Sombra: Si los animales pasan tiempo en balcones, terrazas, patios o jardines, es imperativo asegurarse de que cuenten con áreas sombreadas donde puedan resguardarse del sol.
Si vas a salir a caminar con tu perro, no te olvides que él también tiene sed y necesita tomar agua.
  • Mantener Hidratación Constante: Es vital ofrecer acceso continuo a agua fresca, renovándola con frecuencia para asegurar su frescura. Días particularmente calurosos pueden requerir refrescar a la mascota mojando su cuerpo, especialmente la cabeza, con agua.
  • Ajustar los Horarios de Alimentación: Alimentar a las mascotas durante las horas más frescas del día, ya sea temprano en la mañana o en la noche, puede favorecer una digestión óptima y confortable.

La adopción de estas medidas puede significar una gran diferencia en la calidad de vida y seguridad de perros y gatos durante los periodos de altas temperaturas. La prevención es clave para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer su salud.