Diferencias clave en la forma en que perros y gatos demuestran afecto hacia los humanos

En casa, el afecto no siempre se presenta de la misma manera. Mientras un perro corre hacia la puerta, mueve la cola y busca contacto físico inmediato, un gato puede limitarse a aparecer en silencio, frotar la cabeza contra una pierna y luego retirarse. Para la etología comparada —la disciplina que analiza el comportamiento entre especies— estas diferencias no son “caprichos”, sino estrategias sociales distintas, moldeadas por su historia evolutiva y por el tipo de domesticación que atravesaron.

El perro: vínculo cooperativo y señales visibles

El perro (descendiente del lobo) evolucionó en grupos con alta cooperación. Esa herencia social favorece una comunicación expresiva y orientada a mantener cohesión: buscar proximidad, insistir en el contacto y monitorear el estado emocional del otro.

En la convivencia con humanos, esa predisposición se traduce en conductas afectivas muy evidentes: seguir a la persona por la casa, apoyar el cuerpo, pedir caricias con insistencia, lamer (una conducta que en contextos sociales puede funcionar como apaciguamiento) y sostener la mirada.

La mirada, de hecho, no es un detalle menor. Diversos estudios han asociado el contacto visual afiliativo entre perros y tutores con aumentos de oxitocina, una hormona vinculada al apego.

En términos prácticos, muchos perros “conversan” con el cuerpo: cola, orejas, postura y acercamiento constante son parte de un repertorio que, a ojos humanos, se interpreta con facilidad como cariño.

El gato: afecto sutil, control de distancia y confianza

El gato doméstico, en cambio, proviene de un ancestro más solitario y territorial.

Aunque puede formar lazos estrechos con personas y otros animales, suele regular con mayor precisión cuándo y cómo interactúa. Por eso, su afecto suele ser más sutil y selectivo: el frotamiento de la cara y el cuerpo (marcaje con feromonas), el “amasado” con las patas, los parpadeos lentos —señal ampliamente asociada a relajación y ausencia de amenaza— o el hecho de dormir cerca (o sobre) la persona.

También hay gestos que suelen malinterpretarse. Traer “regalos” (presas o juguetes) puede ser una conducta de predación trasladada al hogar, pero también una forma de interacción social.

Y el ronroneo, aunque frecuentemente aparece en situaciones agradables, no siempre significa placer: puede surgir ante estrés o dolor, lo que obliga a leer el contexto completo.

Dos lenguajes afectivos, una misma idea

En síntesis, los perros tienden a demostrar apego con conductas de alta visibilidad y búsqueda activa de contacto, coherentes con una especie social y cooperativa.

Los gatos, por lo general, expresan confianza mediante señales más discretas, controlando la distancia y privilegiando rutinas elegidas.

Entender estos “idiomas” no solo evita malentendidos: también mejora el bienestar animal, porque permite responder al afecto de cada especie en sus propios términos.