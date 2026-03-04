Balto y Togo: la historia de los perros que salvaron a un pueblo de Alaska de la difteria

En el invierno de 1925, la ciudad de Nome, en la costa oeste de Alaska, quedó prácticamente aislada. El mar helado cerró la ruta marítima y las tormentas volvieron intransitables los caminos.

En ese escenario, un brote de difteria —una enfermedad bacteriana potencialmente mortal, especialmente para niños— encendió las alarmas: las reservas locales de antitoxina eran insuficientes y el resto estaba a más de mil kilómetros, en Anchorage.

La solución fue tan arriesgada como ingeniosa: trasladar suero por trineo, tirado por perros, en un relevo que atravesaría temperaturas extremas y oscuridad invernal.

La prensa pronto lo bautizó como la “Gran Carrera del Suero” (Great Race of Mercy). Más de 20 mushers (conductores) y decenas de perros se turnaron para llevar un paquete de antitoxina desde Nenana hasta Nome en poco más de cinco días, un tiempo extraordinario para la época y las condiciones.

¿Por qué se hicieron famosos Balto y Togo?

La memoria popular, sin embargo, simplificó el relato hasta convertirlo en la historia de un solo héroe: Balto. Ese husky siberiano encabezó el equipo del musher Gunnar Kaasen en el tramo final hacia Nome.

Llegaron en la madrugada del 2 de febrero de 1925, cuando el temporal reducía la visibilidad casi a cero. Por ser el perro líder al entrar al pueblo, Balto se convirtió en el rostro del rescate: fotos, titulares, una gira por Estados Unidos e incluso una estatua en Central Park, en Nueva York, consolidaron su fama.

Pero la ruta completa no se entiende sin Togo, el otro protagonista clave. Togo, al frente del equipo del legendario musher Leonhard Seppala, cubrió la parte más larga y peligrosa del trayecto. Su tramo incluyó el cruce de Norton Sound, una bahía traicionera donde el hielo podía fracturarse y arrastrar hombres y animales mar adentro.

En total, el equipo de Seppala recorrió una distancia muy superior a la de la última posta, y lo hizo en condiciones especialmente críticas. Para muchos historiadores y expertos en mushing, Togo fue el motor decisivo del éxito logístico.

La verdad es que el rescate fue una hazaña colectiva: una cadena humana y animal, coordinada contra el reloj, en la que cada relevo dependía del anterior. Balto no “hizo todo el recorrido”, pero sí culminó una llegada dramática que el periodismo de la época supo convertir en símbolo.

Togo no fue un desconocido entre quienes vivían del trineo, pero su historia tardó más en alcanzar al gran público.

Un siglo después, el episodio sigue siendo una lección sobre cómo se construyen los mitos: entre la necesidad de un rostro para la noticia y la complejidad de los hechos. Nome se salvó por una red de esfuerzo compartido. Balto representa el final visible; Togo, el tramo más duro. Y ambos, con el resto de equipos, encarnan una de las carreras de rescate más extraordinarias registradas en el Ártico.