Demencia senil en perros: consejos para cuidar a tu mascota con disfunción cognitiva

Que un perro mayor se quede mirando a una pared, se desoriente en el pasillo o “olvide” dónde está su cama no siempre es una simple manía de la edad. La Disfunción Cognitiva Canina (DCC), conocida popularmente como demencia senil, es un trastorno neurodegenerativo que afecta con más frecuencia a partir de los 8–10 años (antes en razas grandes) y que puede alterar la vida familiar de forma gradual, a veces silenciosa.

Señales que suelen pasar desapercibidas

Los primeros indicios suelen confundirse con cansancio o testarudez.

Los veterinarios suelen fijarse en cambios como desorientación (parece perdido en casa), alteración del sueño (deambula de noche), pérdida de hábitos aprendidos (accidentes de orina), menor interacción (busca menos contacto o se aísla) y ansiedad o inquietud sin causa aparente.

Lea más: Cómo jugar con tu perro anciano para mantenerlo feliz y activo

No es raro que el perro se quede “bloqueado” en esquinas o detrás de muebles, o que tarde más en responder a órdenes conocidas.

No todo es demencia: la importancia del diagnóstico

Problemas de visión, dolor articular, infecciones urinarias, hipotiroidismo, efectos de fármacos o pérdida auditiva pueden imitar estos síntomas.

Por eso, ante cambios sostenidos durante semanas, la recomendación es una consulta veterinaria con exploración, analítica y, si corresponde, evaluación neurológica.

Identificar causas tratables puede mejorar notablemente el cuadro.

Qué puede hacer la familia en casa

Aunque no existe una “cura” definitiva, sí hay medidas que suelen ayudar a frenar el deterioro y a reducir el estrés del perro.

Mantener rutinas estables es clave: horarios fijos de paseo, comida y descanso.

Lea más: Día Mundial de amar a tu mascota: señales de un vínculo saludable y de uno problemático

En casa, conviene simplificar el entorno: caminos despejados, alfombras antideslizantes, una luz tenue nocturna y barreras para evitar escaleras o zonas donde pueda quedarse atrapado.

Si se desorienta, evitar reñirlo: la corrección aumenta la ansiedad y empeora la confusión.

La estimulación cognitiva debe ser suave y constante: paseos olfativos, juegos de búsqueda sencillos y sesiones breves de entrenamiento con refuerzo positivo.

En paralelo, muchos veterinarios valoran ajustes de dieta, suplementos y, en algunos casos, medicación para el sueño, la ansiedad o el deterioro cognitivo, siempre individualizando riesgos y beneficios.

Cuidar también al cuidador

La DCC no solo afecta al perro: el insomnio por deambulación nocturna y los “accidentes” en casa desgastan. Pedir ayuda, planificar turnos y adaptar expectativas evita que la convivencia se vuelva un problema.

Reconocer la disfunción cognitiva a tiempo permite algo esencial: que el perro, aun con su memoria frágil, siga sintiéndose seguro. Y que su hogar, aunque a veces le resulte extraño, vuelva a ser un lugar predecible y amable.