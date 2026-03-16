Mascotas
16 de marzo de 2026 - 07:27

¿Pueden los perros tener Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)?

Perro.
Perro.Shutterstock

Cuando un perro persigue su cola de manera excesiva, la diversión puede convertirse en preocupación. Este comportamiento repetitivo puede señalar un trastorno compulsivo canino, una condición seria que requiere atención veterinaria y un enfoque adecuado para mejorar la calidad de vida del animal.

Por ABC Color

A primera vista, un perro persiguiéndose la cola puede parecer una escena graciosa o un gesto de entusiasmo. Pero cuando la conducta se repite con intensidad, aparece sin un “disparador” claro o termina en heridas, puede estar señalando algo más: un trastorno compulsivo canino, un problema de conducta reconocido por la medicina veterinaria y comparable —con matices— a los trastornos obsesivo‑compulsivos en humanos.

Cuando el juego deja de serlo

La diferencia entre una conducta normal y una compulsión suele estar en la frecuencia, el contexto y las consecuencias. Un cachorro que gira un par de veces tras la cola durante una sesión de juego, se detiene ante una llamada y vuelve a interactuar con su entorno suele estar dentro de lo esperable.

Lea más: https://www.abc.com.py/mascotas/2026/02/27/pequenos-pero-valientes-por-que-los-perros-miniatura-suelen-tener-fama-de-grunones/

En cambio, preocupa cuando el perro:

  • persigue la cola durante minutos u horas, cuesta interrumpirlo o se frustra si se le impide
  • repite el comportamiento en momentos de estrés o incluso en reposo
  • se autolesiona (lamidos excesivos, pérdida de pelo, piel irritada, heridas)
  • reduce otras conductas normales: dormir, explorar, socializar o comer.

Qué es un trastorno compulsivo canino

En veterinaria se habla de conductas compulsivas: acciones repetitivas y aparentemente sin propósito que el animal realiza de forma persistente.

Perro.
Perro.

Pueden incluir perseguirse la cola, lamerse o morderse una zona, “cazar” sombras o luces, caminar en círculos o masticar objetos de manera insistente.

Estas conductas no aparecen por una sola causa. A menudo se combinan factores genéticos, aprendizaje, estrés crónico, falta de estimulación, cambios en el entorno y experiencias de ansiedad.

Lea más: ¿Por qué a los perros les gusta tanto que les rasquen justo encima de la cola?

Algunas razas parecen tener mayor predisposición a ciertos patrones, pero cualquier perro puede desarrollarlos.

Antes de hablar de conducta, hay que descartar dolor y enfermedad

Uno de los errores más comunes es asumir que todo es “manía” o “mal hábito”.

Perseguirse la cola puede relacionarse con picor, problemas de piel, parásitos, alergias, molestias en la zona anal, dolor, alteraciones neurológicas o incluso problemas ortopédicos.

Por eso, el primer paso recomendado es una evaluación veterinaria completa.

Si se descartan causas médicas, el caso suele abordarse como un problema de comportamiento: identificar detonantes, reducir estrés, mejorar rutinas y aplicar un plan de modificación conductual.

Lea más: Demencia senil en perros: consejos para cuidar a tu mascota con disfunción cognitiva

Tratamiento: rutina, enriquecimiento y, a veces, medicación

La intervención suele centrarse en aumentar el ejercicio y el enriquecimiento ambiental, establecer horarios predecibles, ofrecer alternativas de masticación y olfato, y enseñar respuestas incompatibles con la compulsión (por ejemplo, acudir a una señal y recibir refuerzo).

En cuadros moderados o severos, el veterinario puede derivar a un especialista en etología clínica y valorar medicación para ansiedad o compulsiones, siempre como parte de un plan integral.

Cuándo consultar cuanto antes

Conviene pedir ayuda profesional si la conducta es diaria, difícil de interrumpir, aparece con ansiedad evidente, o hay lesiones.

Reírse y grabarlo para redes puede normalizar un problema que, para el animal, no tiene nada de divertido.

La buena noticia es que, con diagnóstico y tratamiento tempranos, muchas conductas compulsivas mejoran de forma significativa, y el perro recupera bienestar y calidad de vida.