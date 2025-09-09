Esterilización: un análisis detallado sobre su impacto en la salud de perros y gatos

Por qué se recomienda esterilizar a las mascotas

La esterilización (ovariohisterectomía en hembras; orquiectomía en machos) es una de las intervenciones más realizadas en medicina veterinaria preventiva.

Organizaciones como la AVMA (American Veterinary Medical Association), la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) y la AAHA (American Animal Hospital Association) la respaldan por sus efectos en salud poblacional y por la reducción de patologías graves, aunque enfatizan la necesidad de individualizar la decisión.

Beneficios comprobados en hembras

Disminución de tumores mamarios: en perras, esterilizar antes del primer celo reduce de forma marcada el riesgo de neoplasias mamarias; hacerlo después de varios celos eleva significativamente esa probabilidad. En gatas, la esterilización temprana se asocia con una reducción muy alta de tumores mamarios, que en esta especie suelen ser malignos.

Prevención de piometra: la infección uterina potencialmente mortal desaparece al retirar útero y ovarios. En perras enteras, el riesgo acumulado de piometra a lo largo de la vida puede alcanzar cifras de dos dígitos, con mayor incidencia en razas predispuestas.

Otras ventajas: se eliminan celos y pseudogestaciones, que pueden conllevar mastitis y estrés.

Beneficios comprobados en machos

Cáncer testicular: la orquiectomía elimina el riesgo.

Próstata y glándulas perianales: reduce la hiperplasia prostática benigna y ciertas afecciones relacionadas con hormonas andrógenas.

Marcaje y roaming: puede disminuir la tendencia a escapar, peleas y marcaje urinario, especialmente en gatos.

Riesgos y efectos adversos posibles

Aumento de peso y síndrome metabólico: tras la cirugía desciende el gasto energético basal y aumenta el apetito. Sin ajuste de ración y actividad, el riesgo de sobrepeso y obesidad se incrementa. En gatos, el sobrepeso poscastración se asocia con mayor riesgo de diabetes, particularmente en machos.

Incontinencia urinaria en perras: algunas hembras desarrollan incontinencia por incompetencia del esfínter uretral; el riesgo es mayor en ciertas razas y animales de gran tamaño.

Trastornos ortopédicos en perros: investigaciones de la Universidad de California , Davis , y otros grupos describen mayor incidencia de rotura de ligamento cruzado y displasia de cadera en algunos perros esterilizados tempranamente, sobre todo en razas grandes y gigantes.

Neoplasias específicas: en ciertos linajes caninos se reportó aumento de riesgo de hemangiosarcoma u osteosarcoma asociado al momento de la esterilización. La magnitud del efecto varía por raza y edad al procedimiento.

Cambios de pelaje y comportamiento: en algunos individuos se observan cambios en la textura del manto y modificaciones conductuales que requieren manejo ambiental y entrenamiento.

El “timing” importa

La evidencia coincide en que el momento de la esterilización es decisivo:

Perros de razas grandes y gigantes: postergar hasta que el crecimiento esquelético se complete puede reducir riesgos ortopédicos. Las guías recientes sugieren ventanas de edad específicas por tamaño y raza, más tarde que en perros pequeños.

Perros de razas pequeñas y medianas: suelen tolerar esterilización más temprana sin aumento claro de trastornos articulares.

Gatos: la esterilización temprana es considerada segura por asociaciones como la AAFP y ampliamente utilizada en programas de bienestar; minimiza marcaje, roaming y preñez temprana, con vigilancia nutricional para prevenir obesidad.

Diferencias entre perros y gatos

Oncología: la protección frente a tumores mamarios es relevante en ambas especies, pero en gatas el beneficio es especialmente alto por la mayor malignidad de estos tumores.

Ortopedia: la preocupación por trastornos articulares está mucho mejor documentada en perros grandes; en gatos, la literatura no muestra el mismo patrón de riesgo.

Conducta: la castración reduce con más consistencia marcaje y peleas en gatos; en perros, los efectos conductuales son variables y dependen del individuo y su contexto.

Peso, nutrición y actividad: el eje del largo plazo

Después de la cirugía, las necesidades calóricas descienden.

Guías de la AAHA y la WSAVA recomiendan:

Reducir la ración energética entre 10% y 30% según condición corporal.

Elegir dietas de control de peso cuando corresponda.

Aumentar el juego interactivo y las caminatas.

Monitorear la condición corporal y el puntaje de masa muscular en cada control.

Qué dicen las guías y la evidencia

Consenso de individualización: no existe una recomendación única válida para todas las mascotas. Las asociaciones profesionales proponen decidir caso por caso, considerando especie, sexo, tamaño, raza, estilo de vida y riesgos del entorno.

Evaluación de riesgo-beneficio: en contextos con alta densidad de animales y riesgo de reproducción no planificada, los beneficios poblacionales y sanitarios de esterilizar temprano pueden pesar más. En perros de razas grandes con predisposición ortopédica o oncológica, puede preferirse demorar.

Seguimiento: controles periódicos permiten ajustar nutrición, detectar incontinencia, monitorear articulaciones y evaluar conducta.

