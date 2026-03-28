Higiene post-paseo: cómo desinfectar las patas de tu perro al volver de la calle

Volver de la calle no solo trae cansancio para el perro: también puede traer a casa barro, restos de orina, heces, pesticidas o microorganismos que se adhieren a las almohadillas y al pelo entre los dedos. La higiene post-paseo se ha convertido en una rutina habitual para muchos dueños, pero veterinarios recuerdan que “desinfectar” no significa usar productos agresivos sin criterio: una limpieza adecuada debe reducir suciedad y riesgos sin dañar la piel.

Primero, revisar antes de limpiar

Al llegar, conviene detenerse un minuto: observar si hay grietas, heridas, espigas, piedras pequeñas o zonas enrojecidas.

Las almohadillas son resistentes, pero también se irritan con el asfalto caliente, el frío intenso o químicos de la vía pública. Si hay sangrado, dolor evidente o una lesión profunda, lo recomendable es no aplicar desinfectantes caseros y consultar.

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Limpieza diaria: agua tibia y secado completo

Para paseos normales, la opción más segura suele ser simple: enjuagar con agua tibia (o limpiar con una toalla húmeda) y secar muy bien, especialmente entre los dedos. La humedad mantenida favorece dermatitis e infecciones por hongos.

En perros de pelo largo, recortar el pelo interdigital puede ayudar a que no se acumule suciedad.

¿Cuándo tiene sentido desinfectar?

La desinfección puede considerarse si el perro caminó por zonas con residuos, barro contaminado, charcos, áreas con alta densidad de perros o si hay pequeñas abrasiones superficiales.

En esos casos, puede usarse un antiséptico veterinario suave y apto para piel (por ejemplo, clorhexidina en concentraciones bajas, según indicación profesional). Se aplica con gasa o paño, sin empapar, y se retira el exceso; después, secado.

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Productos a evitar: “más fuerte” no es “mejor”

Especialistas desaconsejan el uso rutinario de alcohol, lavandina/lejía, amoníaco o limpiadores domésticos: irritan, resecan y pueden ser tóxicos si el animal se lame.

También es prudente evitar toallitas perfumadas o con aceites esenciales, que en algunos perros causan alergias o irritación.

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Una rutina breve que funciona

La clave es la constancia: un “punto de higiene” en la entrada (toalla, recipiente con agua, gasas) reduce el tiempo y el estrés.

Tras la limpieza, revisar que el perro no se lama en exceso; si hay enrojecimiento persistente, mal olor, cojera o lamido compulsivo, es señal de consulta veterinaria.

Mantener las patas limpias no requiere un arsenal químico. Bien hecha, la higiene post-paseo protege al perro —y al hogar— sin comprometer la salud de su piel.