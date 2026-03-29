Mi perro no quiere comer su alimento seco: ¿qué hago?

El alimento seco no es solo una preferencia: para muchos perros es la base nutricional diaria. Si lo rechaza de forma repentina, lo primero es observar el contexto. ¿Hubo cambio de marca, lote o tamaño de croqueta? ¿Se abrió una bolsa nueva? ¿Cambió el comedero, el lugar de comida o los horarios? ¿Hubo estrés (mudanza, visitas, fuegos artificiales) o más premios de lo habitual?

La salud también cuenta. Dolor dental, náuseas, gastritis, parásitos, infecciones, problemas hepáticos o renales, e incluso golpes de calor pueden disminuir el apetito.

Señales de alerta para consulta veterinaria pronta incluyen: vómitos, diarrea, sangre, decaimiento, fiebre, pérdida de peso, babeo excesivo, mal aliento marcado, dificultad para masticar, o más de 24 horas sin comer (menos en cachorros y perros pequeños).

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Trucos saludables para despertar el apetito (sin “malacostumbrar”)

Hay estrategias que mejoran palatabilidad y rutina sin convertir cada comida en una negociación.

Una de las más eficaces es activar el aroma: humedecer el seco con agua tibia y esperar unos minutos. El olor guía gran parte del apetito canino; templar (no calentar en exceso) ayuda sin añadir calorías vacías.

En perros sanos, también puede usarse caldo sin sal y sin cebolla ni ajo en mínima cantidad.

Si la resistencia persiste, probá “toppers” medidos y consistentes: una cucharada de alimento húmedo completo, un poco de pollo hervido sin piel ni condimentos, o yogur natural sin azúcar en porciones pequeñas.

La clave es que el agregado no desbalancee la dieta ni sustituya el alimento base. Evitá embutidos, salsas, queso en exceso y cualquier producto con xilitol.

Otra herramienta es el manejo del ambiente. Muchos perros comen mejor con rutina: plato al suelo, 15–20 minutos, y se retira aunque no coma. Entre comidas, reducí premios calóricos. Un paseo corto o juego antes de comer puede favorecer el apetito: movimiento suave, sin agitarlo en exceso.

También ayuda cambiar el “cómo” sin cambiar el “qué”: comederos antivoracidad, alfombras olfativas o juguetes dispensadores transforman la comida en búsqueda y pueden reactivar a perros aburridos o ansiosos.

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Cuando el problema es el alimento (y no el perro)

El balanceado pierde atractivo si está rancio. Guardalo en su bolsa original bien cerrada, en lugar fresco y seco; si usás un contenedor, mantené la bolsa dentro para conservar el lote y minimizar oxidación.

Si hubo cambio de fórmula, hacé una transición gradual de 7–10 días para evitar rechazo por malestar digestivo.

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