Diccionario perruno: las diez palabras que todo perro debería conocer

En casa, en el parque o en una terraza concurrida, la seguridad no depende solo de la correa: también de un lenguaje compartido. Educadores caninos y veterinarios coinciden en que un perro no “entiende” frases largas, sino señales consistentes que anticipan lo que se espera de él.

Construir ese mini diccionario —siempre con refuerzo positivo, paciencia y entrenamientos cortos— reduce accidentes, evita conflictos y mejora la convivencia.

Palabras esenciales que todo perro debe aprender

La primera palabra clave suele ser “vení” (o “aquí”). No es un truco: es un salvavidas. Un buen llamado permite sacar al perro de una situación de riesgo —un cruce, un perro reactivo, comida peligrosa en el suelo—.

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Para que funcione cuando importa, debe entrenarse con premios y sin castigos al llegar.

Junto al llamado, “quieto” aporta control. Es la señal para congelar una conducta: esperar antes de cruzar una calle, permanecer mientras se abre la puerta o evitar que salte sobre alguien.

Su eficacia crece si se practica con distracciones graduales y tiempos cortos.

En el terreno de los imprevistos, “soltá” es crucial. Enseña a liberar un objeto de la boca (un juguete, una media, un resto de comida) y previene tirones, peleas por recursos o ingestas peligrosas.

Se trabaja intercambiando por algo mejor, no “peleando” el objeto.

Otra palabra de convivencia doméstica es “a tu cucha”. Indica una zona segura (cama o manta) donde el perro puede regularse. Es útil ante visitas, niños, timbres o momentos de mucha excitación; además reduce el estrés porque ofrece una alternativa clara.

Para paseos, “juntos” ayuda a caminar sin tensión y a pasar espacios estrechos. No significa que el perro deba ir pegado todo el tiempo, sino que puede acercarse temporalmente por seguridad.

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La señal “no” (o “eh”) requiere cuidado: usada como freno breve, puede ser útil si va seguida de una alternativa. Repetirla sin guía suele convertirla en ruido.

En el otro extremo está “ok” o “libre”, la “palabra de permiso”. Enseña cuándo termina una orden y evita confusiones: el perro aprende que puede moverse, olfatear o saludar cuando se le habilita, no cuando se precipita.

“Mirá” (contacto visual) es una herramienta de prevención. Sirve para recuperar atención ante estímulos fuertes: patinetas, gatos, petardos o personas desconocidas. Es especialmente útil en perros nerviosos, porque redirige sin tirones.

Para manejar la excitación, “abajo” (tumbate, o “down”) aporta calma y estabilidad. No es sumisión: es una postura incompatible con saltar o empujar, y puede ayudar en colas, ascensores o salas de espera.

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Finalmente, “despacio” (o “tranquilo”) funciona como regulador de intensidad: bajar revoluciones al comer, al subir al coche o al saludar. Se refuerza premiando la conducta lenta, no repitiendo la palabra mientras el perro se acelera.

El diccionario perruno no depende del idioma, sino de la coherencia. Una palabra por acción, el mismo tono, sesiones breves y recompensas adecuadas suelen dar mejores resultados que la prisa.

En seguridad, la diferencia entre “más o menos” y “bien aprendido” se mide en segundos.