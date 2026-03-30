Hoteles para mascotas en Semana Santa: la guía para elegir sin errar

La primera visita dice más que cualquier reseña

Una guardería confiable permite visitas programadas y responde sin rodeos.

Observá olores intensos a orina, ruido constante, jaulas sin descanso o personal desbordado: estas suelen ser señales de alta carga de estrés y mala higiene.

Preguntá cuántos animales hay por cuidador y quién toma decisiones si aparece un problema de conducta.

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Salud: vacunas, parásitos y aislamiento

En temporadas de viaje sube el riesgo de contagios. ¿Exijen vacunación al día? En perros, esto es, al menos la polivalente y tos de las perreras según indicación veterinaria; en gatos, la triple felina y desparasitación.

Lo clave es el “cómo”: ¿hay área de aislamiento para animales con diarrea, tos o fiebre? ¿Se desinfecta entre turnos con productos aptos para animales y tiempos de contacto reales?

Si te prometen “cero riesgos”, desconfiá: lo serio es tener protocolos.

Bienestar: no es “un patio y ya”, es manejo del estrés

La etología lo explica de una manera simple: muchos perros se sobreexcitan en grupo y luego “se apagan” por agotamiento; los gatos, en cambio, suelen estresarse por territorio y olores.

Una buena guardería separa por tamaño, edad y estilo de juego, hace presentaciones graduales y ofrece descansos.

En gatos, buscá que haya habitaciones tranquilas, refugios en altura y manejo cuidadoso de areneros. Preguntá por enriquecimiento (olfato, juegos de búsqueda, paseos) y por cómo detectan señales de miedo: orejas atrás, jadeo persistente, evitación, lamido excesivo.

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Comida, medicación y rutinas: el detalle que evita urgencias

Asegurate por escrito de que sepan qué comerá tu mascota y cuánto.

Recordá que los cambios bruscos pueden causar vómitos o diarrea, especialmente en animales ansiosos. Si hay medicación, pedí que registren dosis y horarios y que no administren fármacos “para que se calme” sin indicación veterinaria.

Un buen lugar pregunta por hábitos: paseos, miedos, convivencia con niños, reactividad con otros perros.

Emergencias y transparencia: lo que debe quedar claro antes de pagar

Verificá si tienen veterinario de referencia, convenio con clínica 24 horas y autorización para actuar si no respondés. Pedí un contacto diario (mensaje, foto o reporte breve) y un acuerdo sobre costos en caso de urgencia.

Leé el contrato: políticas de escape, lesiones, reembolsos y requisitos de ingreso. Si tu mascota nunca fue, considerá una prueba de medio día antes del viaje: es la forma más fiable de anticipar cómo lo llevará.