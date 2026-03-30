¿Es seguro dar chipa a tu perro o gato en Semana Santa?

Para los perros y gatos es fundamental que su alimentación se adapte a sus características de animales carnívoros, dice la médica veterinaria Monserrat Viveros.

La chipa contiene mucho almidón (qué es un hidrato de carbono), los balanceados para mascotas en su composición tienen un porcentaje bajo de almidón, para asegurar que las croquetas se expandan de una forma adecuada y se consiga una consistencia adecuada.

A los carnívoros les resulta muy difícil digerir el almidón, porque no cuentan con la cantidad de enzimas que necesitan para convertirlos en moléculas más pequeñas para su absorción.

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¿Le invito chipa a mi gato o perro? ¡No!

Los carnívoros están adaptados para la digestión de las proteínas y las grasas, por lo tanto tienen dificultad para digerir los hidratos de carbono.

Los gatos toleran menos el almidón porque no cuentan con la encima alfa amilasa en la saliva que se segrega en el páncreas, por lo tanto es doble el esfuerzo para digerir los hidratos de carbono.

Por lo tanto, si les damos mucha chipa que contiene almidón (carbohidrato ) y grasa, los estamos exponiendo a padecer de obesidad y diabetes, también enfermedades urinarias (como cálculos en los tractos urinarios por exceso de almidón) y esto es peor para los felinos.

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En conclusión, tanto a perros como a gatos no es recomendable darles de comer en exceso cualquier tipo de carbohidrato incluyendo chipa en Semana Santa.