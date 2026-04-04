Peligro: el chocolate de los huevos de Pascua puede ser una emergencia veterinaria

Un descuido de segundos, y un huevo de Pascua sobre la mesa con un envoltorio tentador puede convertir una fiesta familiar en una urgencia veterinaria. ¿Cuánto chocolate es peligroso para perros y gatos, y qué señales obligan a actuar rápido?

La Pascua suele traer una consulta repetida: intoxicaciones por chocolate (sobre todo en perros) y, no menos importante, accidentes por envoltorios, rellenos y exceso de grasa.

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¿Por qué el chocolate puede intoxicar?

El problema no es el azúcar, sino dos estimulantes naturales del cacao: teobromina y cafeína.

Perros y gatos las metabolizan más lento que las personas, de modo que se acumulan y afectan el corazón, el sistema nervioso y el aparato digestivo.

Los gatos se intoxican menos por chocolate porque suelen comerlo poco, pero si lo ingieren, el riesgo existe.

En general, cuanto más “negro” y más cacao, más peligro: cacao en polvo y chocolate amargo concentran mucha más teobromina que el chocolate con leche.

El chocolate blanco, con poco o nada de cacao, suele causar más bien malestar por grasa y azúcar, pero no es “seguro”.

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No es solo chocolate: rellenos, alcohol y xilitol

Los huevos y bombones pueden sumar riesgos:

Xilitol (en algunos “sin azúcar”): puede provocar hipoglucemia grave y daño hepático en perros.

Pasas o uvas : potencial toxicidad renal en perros.

Alcohol en rellenos: tóxico para mascotas.

Frutos secos y grasas : pueden desencadenar pancreatitis , una inflamación dolorosa que puede requerir internación.

Envoltorios, juguetes y sorpresas: riesgo de obstrucción o atragantamiento.

Señales de alarma: cuándo es emergencia

Tras ingerir chocolate, los signos pueden aparecer en pocas horas (o demorarse).

Consultar de urgencia si hay: vómitos repetidos, diarrea intensa, inquietud marcada, jadeo, temblores, debilidad, frecuencia cardíaca alta, desorientación, convulsiones.

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Si además comió envoltorios o partes plásticas, vigilá: arcadas, dolor abdominal, falta de apetito, abdomen hinchado, no poder defecar.

“Se comió un huevo”: qué hacer (y qué no)

Retirá el acceso al resto del chocolate y guardá el envoltorio: ayuda a estimar tipo y cantidad. Llamá a su veterinario, a una guardia 24 horas o a un centro de toxicología veterinaria. Tené a mano: peso del animal, tipo de chocolate (amargo/con leche), cantidad aproximada y hora de ingestión. No induzcas el vómito en casa ni uses “remedios” (sal, leche, aceite): puede empeorar el cuadro o causar aspiración. La decisión depende del tiempo transcurrido y del estado del animal.

La pregunta clave para cuidadores: ¿cuánto es “mucho”?

No hay una cifra única: peso, tipo de cacao y cantidad cambian todo.

Como regla práctica, pequeñas porciones de chocolate amargo pueden ser más peligrosas que grandes porciones de chocolate con leche.

Por eso, ante la duda, la recomendación más segura es tratarlo como potencial urgencia y consultar rápido: en toxicología, el tiempo sí importa.