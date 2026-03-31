Procesiones y multitudes: llevar a tu perro a eventos masivos puede ser una mala idea

En un evento masivo, un perro no interpreta tambores, petardos o cánticos como celebración, sino como estímulos intensos e impredecibles. Desde la etología se habla de umbral de tolerancia: cuando se supera, el animal deja de “procesar” con calma y pasa a un modo de supervivencia. No es terquedad ni “mal carácter”; es fisiología del estrés y es muy importante tener esto en cuenta en actividades de Semana Santa.

Además, suele ocurrir el apilamiento de desencadenantes: primero el viaje, luego la multitud, después el humo de incienso, una bocina, un tirón de correa. Cada estímulo suma hasta que aparece el pánico o la reactividad.

Señales de estrés que se confunden con “portarse bien”

Algunos perros no ladran ni tironean: se quedan quietos, bajan la cabeza o “se apagan”.

Puede ser inhibición por miedo, no calma. Señales frecuentes: jadeo sin calor aparente, orejas hacia atrás, temblores, cola baja, pupilas dilatadas, bostezos repetidos, lamerse el hocico, buscar salida o pegarse a las piernas.

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Riesgos concretos en procesiones y aglomeraciones

El problema no es solo emocional.

Hay riesgos físicos previsibles:

Golpes de calor y deshidratación , especialmente en braquicéfalos (bulldog, pug), cachorros y mayores.

Pisotones , correa enredada y aplastamiento en cambios bruscos de flujo (una calle que se estrecha, una estampida).

Fugas por pánico : un ruido fuerte puede romper un arnés mal ajustado o hacer que el perro retroceda.

Exposición a humo, aerosoles y restos en el suelo (comida, alcohol, vidrio, pirotecnia).

“¿Entonces nunca?”: cuándo es especialmente mala idea

Si tu perro ya mostró miedo a ruidos, se sobreexcita con gente, está en socialización (cachorro) o cursa dolor, otitis, problemas respiratorios o cardiacos, un evento masivo es un escenario de alto riesgo.

También en perros con antecedentes de mordida: el estrés reduce el margen de autocontrol.

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Alternativas realistas para cuidadores que no quieren “dejarlo solo”

Si el plan es largo, suele ser más amable (y seguro) dejarlo en casa con enriquecimiento como juguetes de comida, música suave, y persianas bajas o bien recurrir a un cuidador/guardería.

Para quienes viven la procesión “en la puerta”, una opción es un paseo previo en horario tranquilo y luego descanso.

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