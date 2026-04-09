Mascotas
09 de abril de 2026 - 09:15

Cómo tu perro puede alertarte sobre bajones de azúcar efectivamente

Concepto de perro enfermero, doctor, etcétera.
Concepto de perro enfermero, doctor, etcétera.Shutterstock

Algunas personas con diabetes descubren que su perro “avisa” antes que el sensor. No es magia: cambios químicos en el aliento y el sudor pueden delatar una hipoglucemia, y el olfato canino, entrenado o espontáneo, a veces la reconoce.

Por ABC Color

Cuando baja la glucosa en sangre, el cuerpo cambia su metabolismo y libera compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que salen por el aliento, la piel y el sudor. Entre los más estudiados aparecen variaciones en moléculas como isopreno y acetona, asociadas a estados metabólicos que pueden acompañar una hipoglucemia. Para un humano, esa señal suele ser imperceptible; para un perro, con un olfato muchísimo más sensible, puede ser un “olor distinto” y repetible.

Qué dice la ciencia

La evidencia científica sugiere que algunos perros pueden identificar muestras relacionadas con episodios de glucosa baja y alertar con conductas específicas.

Concepto de perro enfermero, doctor, etcétera.
Concepto de perro enfermero, doctor, etcétera.

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Sin embargo, los resultados son variables: influyen el método de entrenamiento, la consistencia del cuidador, el temperamento del perro y el contexto (casa, calle, noche, estrés).

Por eso, los especialistas suelen ser claros: un perro puede ser una capa extra de seguridad, pero no reemplaza el control con glucómetro o sensores continuos, ni la indicación médica.

Cómo es una “alerta” en la vida real

En casa: el perro se acerca, insiste, empuja con el hocico, da manotazos suaves, se sienta fijo mirando o trae un objeto.

En perros entrenados, la alerta suele ser estandarizada (por ejemplo, tocar la pierna y luego ir a buscar un kit). En perros no entrenados, puede verse como una inquietud repentina que el tutor aprende a reconocer.

Si convivís con diabetes y notás un patrón, lo más útil es registrarlo: hora, actividad, lectura de glucosa, conducta del perro. Ese cruce de datos ayuda a diferenciar una alerta real de otras causas (hambre, ansiedad, rutina).

Entrenamiento: precisión sin exigirle “milagros” al animal

Los llamados perros de alerta diabética se entrenan con refuerzo positivo, usando muestras asociadas a hipoglucemia y premiando una conducta clara y segura.

Concepto de perro enfermero, doctor, etcétera.
Concepto de perro enfermero, doctor, etcétera.

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En un enfoque responsable, el objetivo no es que el perro “adivine”, sino que responda a un olor específico y mantenga bienestar, descanso y vida de perro.

Evitar atajos importa: castigos, sobreexigencia o jornadas interminables pueden aumentar estrés y reducir fiabilidad. Si se busca entrenamiento, lo recomendable es acudir a profesionales con experiencia en detección por olor y criterios de bienestar animal.

Qué hacer si tu perro “avisa”

Ante una posible bajada de azúcar, la regla de oro es confirmar: medición y plan indicado por el equipo de salud. Y un recordatorio clave: si hay pérdida de conciencia o síntomas severos, es una urgencia médica.

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En el día a día, premiar la conducta adecuada (sin dramatizar ni reforzar nerviosismo) ayuda a que el perro asocie su alerta con una respuesta calmada y consistente del humano.