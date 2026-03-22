Mascotas
22 de marzo de 2026 - 06:00

Por qué tu perro “elige” a quién ladrar: las señales invisibles que detecta en cada persona

Perro ladrando.
Perro ladrando.Shutterstock

A muchos dueños les desconcierta: el perro se muestra tranquilo con la mayoría de la gente, pero de pronto ladra —a veces con intensidad— a una persona concreta. Esto suele interpretarse como “manía” o “mala educación”, pero en la mayoría de los casos el ladrido es una respuesta a estímulos que el animal percibe con ventaja frente a los humanos. La clave está en dos herramientas: un olfato extraordinario y una lectura finísima del lenguaje corporal.

Por ABC Color

Un olfato que “lee” historias

Los perros tienen un sistema olfativo mucho más sensible que el nuestro. En la práctica, eso significa que una persona no huele solo a “perfume” o “jabón”: también lleva un rastro de otros animales, de lugares recientes, de comida, humo, productos químicos y cambios fisiológicos.

Un visitante puede oler a gato, a clínica veterinaria o a otro perro del vecindario; incluso puede traer impregnadas feromonas o señales de estrés. Para el animal, todo eso no es un detalle: puede ser información relevante para decidir si se acerca, se mantiene alerta o pide distancia.

Perro ladrando.
Perro ladrando.

Hay además un componente de aprendizaje. Si en el pasado un olor concreto se asoció a una experiencia desagradable —una inyección, una pelea, un susto— el perro puede generalizar y reaccionar ante algo similar. No está “juzgando” a la persona: está respondiendo a una pista sensorial.

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Posturas, miradas y movimientos que el perro sí capta

El segundo factor es la comunicación no verbal. Los perros detectan microseñales en la postura: la forma de caminar, la dirección de la mirada, la tensión de hombros y manos, o gestos que a nosotros nos pasan desapercibidos.

Para un perro, inclinarse encima, invadir el espacio, mirar fijamente o extender la mano de forma frontal puede parecer una amenaza, aunque la intención humana sea amistosa.

Perro ladrando.
Perro ladrando.

También influye la voz y el ritmo. Una entrada brusca, risas fuertes, hablar alto o moverse rápido aumenta la probabilidad de que el perro ladre como advertencia.

En hogares con niños o visitas frecuentes, algunos perros aprenden que el ladrido “controla” la situación: consigue que la persona se aleje, hable más suave o que el dueño intervenga.

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No es “sexto sentido”: es contexto

En redes se populariza la idea de que el perro “sabe quién es buena o mala persona”. La evidencia apunta más a lo cotidiano: combinación de olor, experiencias previas, y señales sociales.

Uniformes, cascos, paraguas, muletas o sombreros pueden disparar la reacción por simple novedad o por falta de habituación.

Cuándo preocuparse y qué hacer

Si el ladrido va acompañado de rigidez, orejas muy adelantadas, cuerpo inclinado, cola alta tensa o intentos de morder, conviene actuar con prudencia: aumentar distancia, evitar castigos (pueden empeorar el miedo) y trabajar con un veterinario o profesional de comportamiento.

Si la reactividad aparece de repente en un perro adulto, también es recomendable descartar dolor o problemas médicos.

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En el día a día, ayuda facilitar presentaciones sin presión: permitir que el perro observe a distancia, ofrecerle una “zona segura”, pedir a la visita que evite la mirada fija y que no lo toque de inmediato.

Muchas veces, cuando bajan las señales de amenaza —reales o interpretadas— el ladrido desaparece.

En resumen, cuando un perro ladra selectivamente, no está viendo “lo invisible” en sentido místico. Está usando un radar sensorial y social mucho más fino que el nuestro para decidir, en segundos, si necesita defenderse, pedir espacio o simplemente decir: “esto no me cuadra”.