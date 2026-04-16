Mascotas
16 de abril de 2026 - 11:05

¿Molestás a tu perro sin saberlo? Ocho conductas que detesta

Perro harto, imagen ilustrativa.
Perro harto, imagen ilustrativa.Shutterstock

Un perro puede tolerar muchas de nuestras manías, pero no siempre las entiende. Desde abrazos “tiernos” hasta retarlos tarde, ciertos gestos cotidianos elevan su estrés y deterioran la convivencia. Estas son ocho señales frecuentes y cómo corregirlas.

Por ABC Color

En etología canina, “detestar” rara vez significa rencor: suele ser incomodidad, miedo o saturación. La pista está en el lenguaje corporal: lamerse la nariz, girar la cabeza, tensarse, esconderse, bostezar o mostrar “ojo de ballena” (se ve el blanco del ojo) son señales de estrés.

Los perros detestan que hagas esto

1) Abrazarlos y apretarles la cara. Para muchas personas, el abrazo es cariño; para muchos perros, es una restricción. Si el perro se queda rígido o intenta zafarse, conviene cambiar el gesto: caricias laterales, en pecho u hombros, y ofrecer la mano para que el perro se acerque.

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2) Besos frontales y acercar el rostro de golpe. El contacto cara a cara puede percibirse como invasivo. En hogares con niños, este es un punto crítico. Alternativa segura: agacharse de costado, mirar suave (sin fijar la vista) y premiar con calma cuando el perro elige acercarse.

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3) Gritos, retos y “voz de trueno”. Los perros aprenden por asociaciones. Un tono brusco puede cortar una conducta, pero también aumentar el miedo y la reactividad. Mejor: voz neutra, interrupción suave y redirigir a una conducta incompatible (por ejemplo, “ven” y “sentado”) con refuerzo positivo.

Perro inseguro, imagen ilustrativa.
Perro asustado, imagen ilustrativa.

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4) Castigarlos “después”, cuando ya pasó. Retar al perro por haberse orinado en la alfombra al llegar a casa no enseña higiene: enseña que tu llegada es impredecible. La corrección eficaz es preventiva: rutina de salidas, supervisión, premios al hacerlo fuera y consulta veterinaria si hay cambios repentinos.

Perro harto, imagen ilustrativa.
Perro harto, imagen ilustrativa.

5) Forzar saludos: “que lo acaricien” aunque no quiera. Obligarlo a interactuar —en la vereda, en ascensores o visitas— puede empujarlo por encima de su umbral de tolerancia. Dejar que el perro elija, pedir a la gente que lo ignore al principio y usar distancia reduce el estrés.

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6) Tironear la correa y caminar a otro ritmo. El olfato es su forma principal de leer el mundo; arrastrarlo frustra y excita. Una correa larga (si el entorno lo permite), pausas de olfateo y entrenamiento con refuerzos para caminar sin tensión suelen mejorar mucho el paseo.

Perro bulldog francés.
Perro bulldog francés.

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7) Interrumpir el descanso: despertarlos, molestarlos en su cama. Dormir y “desconectar” es regulación emocional. Si se los despierta con manoseos, aumentan las respuestas defensivas. Regla práctica: la cama del perro es zona de respeto; si hay que moverlo, llamarlo con comida o voz suave, no levantarlo.

Perro harto, imagen ilustrativa.
Perro harto, imagen ilustrativa.

8) Olores intensos y ambientes sobrecargados. Perfumes fuertes, aerosoles, humo, ciertos limpiadores o música muy alta pueden ser abrumadores para un olfato y un oído muy sensibles. Ventilar, usar productos menos irritantes y ofrecer un refugio tranquilo (otra habitación) suele marcar la diferencia.

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