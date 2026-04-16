¿Molestás a tu perro sin saberlo? Ocho conductas que detesta

En etología canina, “detestar” rara vez significa rencor: suele ser incomodidad, miedo o saturación. La pista está en el lenguaje corporal: lamerse la nariz, girar la cabeza, tensarse, esconderse, bostezar o mostrar “ojo de ballena” (se ve el blanco del ojo) son señales de estrés.

Los perros detestan que hagas esto

1) Abrazarlos y apretarles la cara. Para muchas personas, el abrazo es cariño; para muchos perros, es una restricción. Si el perro se queda rígido o intenta zafarse, conviene cambiar el gesto: caricias laterales, en pecho u hombros, y ofrecer la mano para que el perro se acerque.

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2) Besos frontales y acercar el rostro de golpe. El contacto cara a cara puede percibirse como invasivo. En hogares con niños, este es un punto crítico. Alternativa segura: agacharse de costado, mirar suave (sin fijar la vista) y premiar con calma cuando el perro elige acercarse.

3) Gritos, retos y “voz de trueno”. Los perros aprenden por asociaciones. Un tono brusco puede cortar una conducta, pero también aumentar el miedo y la reactividad. Mejor: voz neutra, interrupción suave y redirigir a una conducta incompatible (por ejemplo, “ven” y “sentado”) con refuerzo positivo.

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4) Castigarlos “después”, cuando ya pasó. Retar al perro por haberse orinado en la alfombra al llegar a casa no enseña higiene: enseña que tu llegada es impredecible. La corrección eficaz es preventiva: rutina de salidas, supervisión, premios al hacerlo fuera y consulta veterinaria si hay cambios repentinos.

5) Forzar saludos: “que lo acaricien” aunque no quiera. Obligarlo a interactuar —en la vereda, en ascensores o visitas— puede empujarlo por encima de su umbral de tolerancia. Dejar que el perro elija, pedir a la gente que lo ignore al principio y usar distancia reduce el estrés.

6) Tironear la correa y caminar a otro ritmo. El olfato es su forma principal de leer el mundo; arrastrarlo frustra y excita. Una correa larga (si el entorno lo permite), pausas de olfateo y entrenamiento con refuerzos para caminar sin tensión suelen mejorar mucho el paseo.

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7) Interrumpir el descanso: despertarlos, molestarlos en su cama. Dormir y “desconectar” es regulación emocional. Si se los despierta con manoseos, aumentan las respuestas defensivas. Regla práctica: la cama del perro es zona de respeto; si hay que moverlo, llamarlo con comida o voz suave, no levantarlo.

8) Olores intensos y ambientes sobrecargados. Perfumes fuertes, aerosoles, humo, ciertos limpiadores o música muy alta pueden ser abrumadores para un olfato y un oído muy sensibles. Ventilar, usar productos menos irritantes y ofrecer un refugio tranquilo (otra habitación) suele marcar la diferencia.