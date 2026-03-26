¿Por qué los perros se huelen el trasero al saludarse?

Un saludo hecho de olores (y de datos)

Para los perros, el mundo se organiza más por el olfato que por la vista. Cuando dos canes se huelen la zona trasera, buscan información concentrada en un punto clave: cerca del ano desembocan las glándulas anales, que liberan secreciones con compuestos olorosos. A eso se suma el aroma general del pelaje, la dieta, el ambiente y posibles rastros de hormonas.

En términos simples: donde nosotros preguntamos “¿cómo estás?”, ellos “leen” señales sobre identidad, sexo, edad aproximada, estado reproductivo y hasta nivel de estrés. No es magia ni “chisme”: es biología.

Por qué se huelen el trasero y no otra zona

El olfato canino es extraordinariamente sensible, y el “paquete” químico más informativo suele estar en el extremo posterior. Además, el saludo trasero reduce el riesgo de conflicto: acercarse de frente puede interpretarse como desafío, mientras que el abordaje lateral y breve es, por lo general, más diplomático.

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Por eso en la vida cotidiana esto es común: un perro llega, olfatea, hace una pausa mínima, y decide si sigue, juega o se retira. Es una negociación social en silencio.

¿Deberías dejar que lo hagan en la calle?

En la mayoría de los casos, sí, siempre que sea breve y ambos perros estén cómodos.

Señales de incomodidad incluyen rigidez, cola muy alta y tensa, mirada fija, intento de escapar, gruñidos o que uno “congele” el cuerpo. Ahí conviene separar con calma, sin tirones: cambiar de dirección y ofrecer distancia suele funcionar mejor que forzar el contacto.

En espacios urbanos (veredas angostas, puertas de edificios), la correa corta puede aumentar la tensión. Dar un poco de holgura y permitir un saludo rápido —siempre con control— suele prevenir roces.

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Cuando el olfateo puede estar diciendo “algo más”

Si tu perro insiste de forma compulsiva en oler o lamer la zona anal de otros (o la propia), o si aparecen mal olor intenso, “patinadas” sentado en el suelo, dolor al defecar o secreción, puede haber problemas de glándulas anales, irritación o parásitos. También la diarrea recurrente altera los olores y puede volverlos más llamativos para otros perros.

Ante esos signos, lo prudente es consultar a un veterinario: manipular o “vaciar” glándulas sin indicación puede irritar o complicar el tejido.

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La regla de oro: información sí, incomodidad no

Oler traseros es normal; lo importante es leer el contexto. Un saludo corto, suelto y recíproco suele ser buena señal. Si no hay reciprocidad, si uno acorrala al otro o si el encuentro se vuelve tenso, interrumpir con suavidad es una forma de cuidado —para tu perro y para el del vecino.