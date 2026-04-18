“Picoteo” en la mesa: la comida humana está arruinando la flora intestinal de tu perro

En muchas casas, el picoteo nace del cariño: compartir con la mascota lo que se está comiendo. Pero el sistema digestivo de perros y gatos está adaptado a dietas relativamente estables. La comida humana suele ser más grasa, salada, condimentada y variable. Esa combinación, repetida a diario, es un cóctel perfecto para irritar el intestino y cambiar el equilibrio de microorganismos que viven allí.

Microbiota: el ecosistema que no se ve

La “flora intestinal”, hoy llamada microbiota, es una comunidad de bacterias y otros microbios que ayudan a digerir, entrenan al sistema inmune y protegen la mucosa intestinal.

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Cuando la dieta cambia bruscamente o se vuelve impredecible —un día queso, otro embutidos, al siguiente restos de salsa— puede aparecer disbiosis, un desequilibrio asociado a gases, heces blandas, mal olor, picor perianal y episodios recurrentes de vómitos o diarrea.

En gatos, además, la selectividad alimentaria y el estrés por cambios pueden amplificar el problema: un “premio” de mesa puede desplazar el alimento completo y generar un patrón difícil de revertir.

Más allá de la panza: conducta, peso y riesgos evitables

El picoteo no solo afecta al intestino. También enseña una lección: insistir funciona. Así aparecen el “mirar fijo”, el llanto, el manoteo o el robo de comida.

A nivel físico, las calorías extra se acumulan rápido: un bocado de pizza para un perro mediano puede equivaler, proporcionalmente, a una porción enorme para un humano.

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Y hay riesgos concretos que los veterinarios ven a menudo: pancreatitis asociada a comidas muy grasas, empeoramiento de alergias o intolerancias, y exposición a alimentos peligrosos (cebolla, ajo, uvas/pasas, chocolate, alcohol, xilitol).

Incluso sin llegar a la urgencia, la repetición de “restos” puede cronificar molestias digestivas.

La escena típica: domingo en familia

La parrilla humea, caen pedacitos al piso, alguien “solo le da un poquito”. El perro aprende a patrullar alrededor de la mesa; el gato prueba grasa o lácteos que no tolera bien.

A la noche, aparecen ruidos intestinales; al día siguiente, heces blandas. La asociación se pierde: “algo le cayó mal”, pero el hábito continúa.

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Qué hacer si tu mascota pide comida humana

La estrategia más efectiva no es la fuerza de voluntad, sino el diseño del entorno: horarios de comida regulares, porciones medidas y premios formulados para mascotas.

Si querés ofrecer un extra, acordalo con tu veterinario y mantené siempre la misma regla en casa: dónde, cuándo y cuánto. Un premio puede ser parte del vínculo; la improvisación constante suele ser el problema.

Señales para consultar al veterinario: diarrea que dura más de 24–48 horas, vómitos repetidos, sangre en heces, decaimiento, dolor abdominal, pérdida de peso, o episodios que vuelven cada vez que hay “comida de mesa”. En cachorros, gatitos y animales mayores, la consulta temprana es especialmente importante.