Ranking de las razas más propensas a tener gases: ¿está tu perro en la lista?

Si convivís con un Bulldog o un Pug, quizá ya lo intuías: algunos perros tienen más gases por cómo respiran, comen y digieren. Este ranking explica qué razas son más propensas, qué hay detrás y cuándo conviene consultar al veterinario.

Por qué algunas razas son “más gasíferas”

Los gases no son un rasgo de personalidad: suelen ser aire tragado (aerofagia), fermentación de alimentos en el intestino o digestiones difíciles. La predisposición de raza aparece sobre todo en:

Perros braquicéfalos (hocico chato): respiran con más esfuerzo, tragan más aire al comer y al jadear.

Perros grandes y de pecho profundo : pueden acumular gas con más facilidad; en algunos, el riesgo relevante no es el “olor”, sino la dilatación-torsión gástrica (urgencia).

Perros con tendencia a comer rápido, ansiedad o sensibilidad digestiva.

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Ranking de razas más propensas a tener gases (y por qué)

1) Bulldog Inglés. Suele encabezar listas veterinarias y de cuidadores: braquicefalia + deglución rápida + pliegues y ronquidos que delatan esfuerzo respiratorio.

2) Bulldog Francés. Mismo mecanismo: aerofagia y digestión sensible. Además, muchos comen “como aspiradora”, lo que empeora el cuadro.

3) Pug (Carlino). Hocico corto, jadeo frecuente y tendencia a ganar peso: la combinación favorece gases y reflujo en algunos individuos.

4) Boxer. También braquicéfalo (aunque menos extremo) y con fama de estómago “reactivo”; no es raro que el gas aparezca tras cambios de alimento.

5) Boston Terrier. Pequeño, chato y entusiasta para comer: traga aire y suele ser sensible a ciertos ingredientes.

6) Pastor Alemán. No por braquicefalia, sino por tamaño, pecho profundo y motilidad digestiva: puede producir gas y, en casos puntuales, problemas gastrointestinales crónicos que requieren diagnóstico.

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7) Gran Danés. En esta raza el foco es doble: gases y riesgo de distensión abdominal. Si el abdomen se hincha de forma llamativa o hay arcadas sin vomitar, es urgencia.

8) Labrador Retriever (y otros “comedores veloces”). No es “por la cara”, sino por conducta: comen rápido, piden extras y eso aumenta fermentación y aerofagia.

Importante: el ranking describe tendencias, no sentencia. Un mestizo puede tener más gases que un Bulldog si come rápido o si su dieta le cae mal.

Qué hacer para reducir gases sin poner en riesgo su salud

En casa, las medidas más seguras suelen ser conductuales y dietarias. Cambiar el “cómo come” ayuda tanto como el “qué come”: comedero antivoracidad, raciones divididas y ambiente tranquilo.

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Si el problema empezó tras un cambio de alimento, volver a la rutina y transicionar en 7–10 días suele reducir la fermentación. También conviene revisar premios “inocentes” (lácteos, sobras, huesos recreativos grasos) que disparan gases.

En nutrición, la guía general es priorizar alimentos altamente digestibles y con fibra bien formulada; no se trata de “menos proteína” o “más cereal”, sino de tolerancia individual.

Si sospechás sensibilidad, lo prudente es hacerlo con orientación veterinaria (incluida la elección de dietas de eliminación).

Cuándo los gases dejan de ser un chiste

Consultá al veterinario si aparecen diarrea, vómitos, sangre, pérdida de peso, dolor, cambios de apetito, flatulencia súbita e intensa o si el abdomen se distiende.

En razas grandes (Gran Danés, Pastor Alemán y similares), arcadas improductivas, inquietud y panza dura requieren atención urgente por posible torsión gástrica.