Mascotas
27 de abril de 2026 a la - 13:57

Cómo saber si un gato tiene rabia: señales reales, mitos comunes y pasos urgentes

Gato.
Gato.Shutterstock

Un gato cariñoso que de pronto se esconde, muerde “sin razón” o babea más de lo normal asusta —y con motivo—. La rabia es rara en muchos lugares, pero casi siempre mortal. Reconocer señales y actuar a tiempo protege a tu gato y a tu familia.

Por ABC Color

Rabia en gatos: qué es y por qué importa tanto

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso de mamíferos, incluidos gatos y humanos. Se transmite sobre todo por saliva, típicamente mediante mordeduras, y también por contacto de saliva con mucosas o heridas abiertas.

Una vez aparecen síntomas, el desenlace suele ser fatal. Por eso, la clave no es “esperar a ver”, sino prevenir y actuar con rapidez ante sospechas.

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¿Se puede saber con certeza si un gato tiene rabia en casa?

No. Los signos pueden parecerse a otras urgencias (intoxicaciones, traumatismos, infecciones, epilepsia, dolor intenso).

Reconocer señales de y actuar a tiempo protege a tu gato y a tu familia.
Reconocer señales de y actuar a tiempo protege a tu gato y a tu familia.

La confirmación definitiva requiere pruebas de laboratorio que, en la práctica, se realizan sobre tejido cerebral tras la muerte.

En vida, lo que existe es evaluación veterinaria, observación y manejo sanitario según normativa local.

Señales de rabia en gatos: lo que suele verse

Los síntomas varían, pero suelen agruparse en dos formas:

En la forma “furiosa”, puede aparecer un cambio brusco de conducta: un gato sociable se vuelve irritable, reacciona de manera desproporcionada al contacto, muerde o araña con facilidad, vocaliza distinto y puede mostrarse inquieto, como si no encontrara lugar. A veces hay hipersensibilidad a ruidos o luces.

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En la forma “paralítica” (frecuente en felinos), el cuadro puede ser más silencioso: debilidad, falta de coordinación, tropiezos, temblores, convulsiones o parálisis progresiva.

Un dato clásico es la dificultad para tragar, que puede verse como arcadas, “atragantamiento” o babeo. Ese babeo no siempre significa rabia, pero combinado con exposición de riesgo y cambios neurológicos exige urgencia.

Lo que suele confundir: la rabia no siempre se presenta con agresividad ni con “espuma” evidente. Y un gato asustado o dolorido puede morder aunque no tenga rabia.

Gato.
Gato.

El riesgo sube si el gato no está vacunado y hubo contacto con animales potencialmente infectados. Ejemplos frecuentes: pelea con un animal desconocido, mordida de un perro callejero, caza o manipulación de un murciélago, o una herida de origen incierto tras salir de noche.

Qué hacer si sospechás rabia

Si tu gato muestra signos neurológicos o un cambio de conducta marcado tras una mordedura o contacto de riesgo, tratá la situación como urgente.

Evitá manipularlo con las manos desnudas, mantené distancia y, si necesitás moverlo, usá una toalla gruesa o un transportín sin forcejeos. No intentes revisar la boca.

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Llamá a un centro veterinario antes de ir para que indiquen cómo recibirlo con seguridad.

Si hubo mordedura o arañazo a una persona, lavá la herida con agua y jabón durante varios minutos y contactá cuanto antes a un servicio médico: la profilaxis posexposición es tiempo-dependiente y muy efectiva cuando se indica a tiempo.

Prevención: la medida que más protege

La vacunación antirrábica (según calendario veterinario y exigencias locales) es el pilar.

En gatos con acceso al exterior, la prevención se refuerza evitando peleas, supervisando salidas y reduciendo el contacto con fauna silvestre.

Ante cualquier mordedura, una consulta temprana permite valorar refuerzos de vacuna, observación y otras medidas sanitarias.