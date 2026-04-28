Estas son las razas de perros más fuertes: poder, resistencia y musculatura canina

Los perros fuertes y de buena musculatura han sido históricamente utilizados para tareas que requieren una gran resistencia y poder físico. Te contamos cuáles son las razas con mayor resistencia y masa muscular.

Cuáles son los perros más fuertes

1. Mastín Inglés: conocido por ser una de las razas de perros más grandes y musculosas del mundo. Históricamente utilizado para la guardia y la protección, este perro es capaz de soportar grandes cantidades de ejercicio físico.

Lea más: El “olor a perro” y la seborrea: por qué algunos canes huelen más fuerte y cómo controlarlo

Su naturaleza tranquila y gentil asegura que, a pesar de su tamaño imponente, sean excelentes perros de compañía para las familias.

El Mastín inglés se caracteriza por pesar hasta 100 kilogramos, ser protector y leal, y necesitar ejercicio moderado y socialización temprana.

Lea más: Ranking de las razas más propensas a tener gases: ¿está tu perro en la lista?

2. Pastor Alemán: reconocidos como perros de trabajo multiuso, estos perros son sinónimo de gestión policial y militar, gracias a su inteligencia y fortaleza física. Se destacan en la obediencia, el coraje y la lealtad.

Pueden pesar entre 22-40 kilogramos, poseen una personalidad inteligente y valiente, y necesitan ejercicio diario intenso y estimulación mental.

3. Rottweiler: originarios de Alemania, estos animales han sido utilizados históricamente como perros pastores y de guardia.

Su complexión robusta y su musculatura bien definida los convierten en uno de los perros más fuertes y confiables.

Lea más: Las mejores razas de perros guardianes: ¿cuál es la más efectiva?

Pesan entre 35-60 kilogramos, tienen una personalidad segura y obediente, y necesitan entrenamiento consistente y ejercicio regular.

4. Alaskan Malamute: una de las razas de perros más antiguas del Ártico, ha sido criado para trabajo pesado en climas fríos. Su resistencia y habilidad para tirar de cargas pesadas sobre el hielo son legendarias.

Pesan entre 32-43 kilogramos, son juguetones y amigables, y disfrutan mucho de las actividades al aire libre y tareas de arrastre.

5. American Pit Bull Terrier: desafortunadamente conocido por su reputación en peleas de perros, este perro es en realidad una raza amigable y excelente compañera, siempre que sea socializada y entrenada adecuadamente.

Su estructura muscular es impresionante y es conocido por ser muy robusto. Pesa de 13 a 30 kilogramos, es muy sociable y enérgico y necesita socialización temprana y ejercicio vigoroso.

Lea más: Perros para deportistas: las mejores razas para correr, hacer senderismo, y más

Las razas de perros más fuertes son admiradas por su increíble poder, resistencia y musculatura. No solo son excelentes para trabajos que requieren fuerza física, sino que también son compañeros formidables y protectores.

Determinar la raza adecuada para una familia debe considerar, además de sus características físicas, el temperamento, el estilo de vida y la experiencia en el manejo de perros de gran tamaño y energía. Estas razas requieren una adecuada socialización y entrenamiento para que puedan integrarse armoniosamente en un hogar.