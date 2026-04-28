Mascotas
05 de abril de 2025 a la - 07:06

Estas son las razas de perros más fuertes: poder, resistencia y musculatura canina

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Perro de la raza Rottweiler.
Perro de la raza Rottweiler.Shutterstock

Los perros son conocidos por ser uno de los animales más leales y protegidos por el ser humano. Mientras que algunas razas son famosas por su inteligencia y otras por su apariencia adorable, algunas razas destacan por su notable fuerza y musculatura. ¿Cuáles son los perros más fuertes?

Por ABC Color

Los perros fuertes y de buena musculatura han sido históricamente utilizados para tareas que requieren una gran resistencia y poder físico. Te contamos cuáles son las razas con mayor resistencia y masa muscular.

Cuáles son los perros más fuertes

1. Mastín Inglés: conocido por ser una de las razas de perros más grandes y musculosas del mundo. Históricamente utilizado para la guardia y la protección, este perro es capaz de soportar grandes cantidades de ejercicio físico.

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Su naturaleza tranquila y gentil asegura que, a pesar de su tamaño imponente, sean excelentes perros de compañía para las familias.

Perros de la raza Mastín inglés.
Perros de la raza Mastín inglés.

El Mastín inglés se caracteriza por pesar hasta 100 kilogramos, ser protector y leal, y necesitar ejercicio moderado y socialización temprana.

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2. Pastor Alemán: reconocidos como perros de trabajo multiuso, estos perros son sinónimo de gestión policial y militar, gracias a su inteligencia y fortaleza física. Se destacan en la obediencia, el coraje y la lealtad.

Perro de la raza pastor alemán.
Perro de la raza pastor alemán.

Pueden pesar entre 22-40 kilogramos, poseen una personalidad inteligente y valiente, y necesitan ejercicio diario intenso y estimulación mental.

3. Rottweiler: originarios de Alemania, estos animales han sido utilizados históricamente como perros pastores y de guardia.

Perro de raza Rottweiler.
Perro de raza Rottweiler.

Su complexión robusta y su musculatura bien definida los convierten en uno de los perros más fuertes y confiables.

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Pesan entre 35-60 kilogramos, tienen una personalidad segura y obediente, y necesitan entrenamiento consistente y ejercicio regular.

4. Alaskan Malamute: una de las razas de perros más antiguas del Ártico, ha sido criado para trabajo pesado en climas fríos. Su resistencia y habilidad para tirar de cargas pesadas sobre el hielo son legendarias.

Alaskan malamute.
Alaskan malamute.

Pesan entre 32-43 kilogramos, son juguetones y amigables, y disfrutan mucho de las actividades al aire libre y tareas de arrastre.

5. American Pit Bull Terrier: desafortunadamente conocido por su reputación en peleas de perros, este perro es en realidad una raza amigable y excelente compañera, siempre que sea socializada y entrenada adecuadamente.

American Pit Bull Terrier.
American Pit Bull Terrier.

Su estructura muscular es impresionante y es conocido por ser muy robusto. Pesa de 13 a 30 kilogramos, es muy sociable y enérgico y necesita socialización temprana y ejercicio vigoroso.

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Las razas de perros más fuertes son admiradas por su increíble poder, resistencia y musculatura. No solo son excelentes para trabajos que requieren fuerza física, sino que también son compañeros formidables y protectores.

Determinar la raza adecuada para una familia debe considerar, además de sus características físicas, el temperamento, el estilo de vida y la experiencia en el manejo de perros de gran tamaño y energía. Estas razas requieren una adecuada socialización y entrenamiento para que puedan integrarse armoniosamente en un hogar.